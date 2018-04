Požar v Ekosistemih zanetila tudi nevestnost državnih služb

Ljubljana – Številne kršitve pri delovanju in odločanju državnih organov v primeru družbe Ekosistemi, na katere je že leta pred požarom opozarjala civilna iniciativa Zalog-Loke, je zdaj potrdila tudi inšpekcija, ki nadzira izvajanje predpisov državnih institucij.



Upravna inšpektorica Mateja Jaklič je na podlagi decembra prejete pobude civilne iniciative Zalog-Loke in Regijskega društva ekološkega gibanja Ivančna Gorica opravila notranji nadzor nad ukrepi uradnih oseb inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), ministrstva za okolje, Arsa, Upravne enote Novo mesto in občine Straža. Pri gradbenem in okoljskem inšpektorju IRSOP, uslužbencu ministrstva za okolje ter uradniku Upravne enote Novo mesto je ugotovila »nevestno ravnanje v službi z opustitvijo dolžnih dejanj, katerih posledica je prikrajšanje javnega interesa, s tem pa so uradne osebe upravnih organov kršile dolžna ravnanja, s katerimi so lahko sebi in drugim omogočile tudi neupravičeno korist«.