Predsednik uprave Luke Zadel, člana Podkrižnik in Gubančeva

Nezaupnica, hujše kršitve delovnih obveznosti in nesposobnost vodenja posla so pokopali upravo Dragomirja Matića.

Koper – Nadzorni svet Luke Koper je odpoklical predsednika uprave Draga Matića ter člana uprave Ireno Vincek in Andraža Novaka. »NS jih je odpoklical zaradi nezaupnice, hujše kršitve delovnih obveznosti in nesposobnosti vodenja posla,« je rekel Ilić.

Za novega predsednika uprave je nadzorni svet imenoval Dimitrija Zadela, za člana pa Metoda Podkrižnika in Irmo Gubanec. Nova uprava že deluje s polnimi pooblastili, je dejal nadzornik Uroš Ilić.

Nadzorni svet je za novega predsednika nadzornega sveta imenoval Uroša Ilića, dosedanjega namestnika, sedanjega predsednika Rada Antoloviča pa za namestnika.

Vsi nekdanji člani uprave so prejeli obvestilo o prenehanju delovnega razmerja.

Odpoklic uprave je bil soglasno sprejet, dva predstavnika zaposlenih sta se vzdržala, je povedal Ilić. Za novo upravo so bili trije člani NS vzdržani, nihče ni bil proti.

Nadzorni svet je moral popraviti napako nadzornikov v nekdanji sestavi in odpoklical Gašparja Gašparja Mišiča z mesta predsednika uprave. »Gre za tehničnopravno reševanje kompleksne situacije,« je rekel Ilić. Za razrešitev so bili vsi nadzorniki.

Številni razlogi za odpoklic uprave

Razlogi za odpoklic sedanje uprave so številni, je dejal Ilić. Primarni razlog je podeljena nezaupnica. Med hujše kršitve delovnih obveznosti je naštel neizpolnjevanje sklepov NS, nezagotavljanje varnosti dela, nereagiranja glede sistema IPS, neizvedbe priporočil notranje revizije in neizvedbe delovnega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je član NS in je povzročil delovno nesrečo s smrtnim izidom.

Nadzorni svet je ugotavljal kršitve v zvezi z negospodarnim poslovanjem. Teče je forenzična preiskava, ki bo ugotovila višino eventualnega oškodovanja družbe, je še dodal Ilić: »Podrobneje o teh razlogih v javnosti beseda ne bo tekla, saj bi bilo to pranje umazanega perila.«

Novi predsednik uprave Dimitrij Zadel je dejal, da bodo prve poteze primopredaja in pregled dokumentacije. Dodal je, da se bo treba spopasti z nekaterimi težavami, kar je izziv. Glede IPS je dejal, da je to najprej pravno vprašanje. Po njegovo mora Luka ostati slovenska.

Foto: Jure Eržen/Delo

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da bodo vse sklepe današnje seje nadzornega sveta obravnavali po novoletnih praznikih.

Nobenega upora v Luki ni in ga tudi ne bo. Jutranji protest nekajdeset zaposlenih je bil povsem spontan in miren.

Ob začetku zasedanja nadzornega sveta se je pred upravno stavbo Luke Koper namreč zbralo nekaj delavcev s protestnimi letaki in skandiranjem »da Luke na dajo«. Nedaleč od upravne stavbe pa smo opazili tudi policijsko vozilo.