Predstavniki Googla na delovnem obisku v Sloveniji

Ljubljana − Predstavniki ameriškega podjetja Google se te dni mudijo na delovnem obisku v Sloveniji. Danes se je z njimi sestal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti, so sporočili z ministrstva in dodali, da Google Sloveniji predlaga sodelovanje na področju malih in srednjih podjetij.

»Google prepoznava Slovenijo kot uspešno, tehnološko usmerjeno, gospodarsko stabilno državo, ki z izobraženo delovno silo in urejenim poslovnim okoljem novim investitorjem ponuja obilo priložnosti,« so zapisali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predstavniki Googla so predlagali sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij, kjer bi s svojimi projekti in rešitvami okrepili izvozno usmerjeno gospodarstvo Slovenije. Predstavili so tudi center za pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki ga je Google pred kratkim odprl v Varšavi in pokriva tudi Slovenijo.

S predstavniki Googla se je sicer že v četrtek sestal tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, danes pa se bo z njimi, kot so povedali na ministrstvu za javno upravo, sestal tudi minister Boris Koprivnikar. V imenu predsednika DZ jih bo sprejel tudi podpredsednik DZ Matjaž Nemec.

Priložnosti za sodelovanje z Googlom so sicer predstavniki vlade iskali že septembra 2016 v okviru obiska vladno-gospodarske delegacije v ZDA. Takrat so se srečali z Googlom in še z nekaterimi vodilnimi ameriškimi podjetji, ki s svojo tehnologijo razvijajo nove poslovne modele, v njih pa je vlada prepoznala velike priložnosti za poslovno-tehnološki preboj Slovenije.