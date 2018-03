Premoženje Ivana Zidarja se vrača po kapljicah

Ivan Zidar, ki je v osebnem stečaju, je vse vredno premoženje pred tem prepisal na (zdaj že nekdanjo) soprogo, hči in brata. Upravitelj Boštjan Jurkošek, ki vodi njegov stečaj, je vložil več izpodbojnih tožb, s katerimi skuša v stečajno maso vrniti del premoženja in poplačati upnike.



Doslej je bila uspešna le ena izpodbojna tožba in premoženje že tudi vrnjeno v stečajno maso. Gre za podjetje za poslovno svetovanje Gradinal, ki ga je Ivan Zidar prek zastave poslovnega deleža za terjatev v višini skoraj sto tisoč evrov pred skoraj šestimi leti predal v »varstvo« svojemu bratu Stanislavu Zidarju. Podjetje je po zadnje objavljenih podatkih poslovalo z dobičkom in imelo nekaj več kot 300 tisoč evrov letnih prihodkov. Javnosti je postalo znano po ropu, ki se je pred dvema letoma zgodil pred Zidarjevo hišo v Vevčah pri Ljubljani. Tedaj so oropali kurirja, ki je Zidarju dostavil neznano količino denarja. V prvi izjavi policiji je napadeni povedal, da mu je bilo odtujenih več kot sto tisoč evrov in da je šlo za izkupiček podjetja Gradinal.



Drugi končani primer je bil sklenjen minuli teden z zadnjo obravnavo na sodišču. V tožbi, v kateri je stečajni upravitelj spodbijal darilno pogodbo, s katero je nekdanji predsednik uprave SCT in dolgo eden najbolj vplivnih gospodarstvenikov pri nas, svoji hčeri Dori Zidar Strojko brezplačno podaril nepremičnini, gre za stanovanje in garažo v Ljubljani. »V dveh primerih smo bili uspešni, v stečajno maso se je vrnilo več sto tisoč evrov,« pravi odvetnik Borut Soklič, ki vodi postopke za vrnitev Zidarjevega premoženja v stečajno maso.



Nekdanja soproga trdi, da je premoženja več



Jutri se bo na okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevala še obravnava v pol milijona evrov težki izpodbojni tožbi glede sporazuma o delitvi premoženja med zakoncema Zidar. Po tem sporazumu je Vincenciji Zidar namreč pripadlo premoženje v višini enega milijona evrov. »S tem dogovorom sta si razdelila skupno premoženje, ki je bilo evidentirano v Sloveniji in to na način, da je gospa dobila vse, kar je bilo vrednega.

Glede na indice sicer Ivan Zidar razpolaga še z drugim premoženjem zunaj Slovenije, a to ni del tega postopka, v katerem sicer Vincencija Zidar trdi, da je njenemu nekdanjemu soprogu ostalo premoženje, ki naj bi bilo vredno precej več kot to, ki ga je dobila ona s sporazumom o delitvi premoženja. Obstajajo sicer tudi določene poslovne povezave in dogodki, ki nakazujejo, da naj bi bilo določeno premoženje dejansko v obvladovanju Zidarja. Žal pa ne gre za tako trdne dokaze, da bi lahko zahtevali njegovo izročitev,« še razkriva odvetnik.

Stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek, ki vodi osebni stečaj nekdanjega gradbenega barona Ivana Zidarja, je v preteklosti že preverjal tudi dva Zidarjeva transakcijska računa pri Commerzbank AG v Münchnu, a je tam našel le okoli 30 evrov.



V osebnem stečaju Ivana Zidarja je bilo sicer priznanih za 16 milijonov evrov terjatev, največji od sedmih upnikov je propadli SCT, ki naj bi ga Zidar izčrpaval, sledita dve fizični osebi, tretji največji upnik pa je država oziroma Furs z nekaj več kot milijonsko terjatvijo.



Tudi na zaslišanje v parlament ga ne bo



Nekdanji gradbeni velikan SCT je kot največji posamični bančni dolžnik odločilno pripomogel h globini bančne luknje. Slabih posojil je bilo samo na račun tega podjetja za več kot 206 milijonov evrov. Zato ne čudi, da je Zidarja na zaslišanje povabila tudi preiskovalna parlamentarna komisija pod vodstvom Anžeta Logarja. 79-letnika minuli teden v državni zbor ni bilo, Logar je zato napovedal njegovo prisilno privedbo. Boštjan Podgoršek, odvetnik Ivana Zidarja, trdi da njegova stranka ni ne psihično in ne fizično sposobna, da bi se udeležila zaslišanja.

»Če zdravniško opravičilo velja za kazenske zadeve moje stranke, bi moralo veljati tudi za parlamentarne preiskovalce. Vse potrebne dokumente sem v državni zbor poslal pravočasno,« poudarja odvetnik. Ivanu Zidarju po njegovih besedah zaradi visokih prihodkov v času aktivnega življenja pripada pokojnina v višini 2500 evrov, njegovi nekdanji soprogi pa po sporazumu o preživljanju 1500 evrov na mesec. Tudi ta sporazum je doletela izpodbojna tožba stečajnega upravitelja.