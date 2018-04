Preveč igralcev, premajhna uigranost

Brdo pri Kranju – Slovenski izvoz jezdi na valovih svetovne gospodarske rasti, k njegovi rasti pa je pripomoglo tudi podporno okolje. Pri temu je še veliko prostora za izboljšave, denimo boljša koordinacija številnih ustanov, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo, učinkovitejša gospodarska diplomacija z jasnimi merili, konkretnejša podpora malim podjetjem.



»Dajte mi samo dober kontakt, potem bom sam vse naredil,« pravijo nekateri podjetniki. A to ni res, predvsem če gre za mikro ali malo podjetje, je v pogovoru za Delo poudaril direktor centra za mednarodno poslovanje na gospodarski zbornici Ante Milevoj. Manjša podjetja so namreč zelo podhranjena pri trženjskem in marketinškem procesu. In tu potrebujejo pomoč ustanov, da jih vodijo od pridobitve kontakta do sklenitve posla.



V Sloveniji je zelo veliko igralcev, ki se ukvarjajo z internacionalizacijo. Na ravni ministrstev in agencij je takšnih 26, obstaja še 96 gospodarskih asociacij, kot so zbornice in poslovni klubi, častni konzuli, je na včerajšnji konferenci o internacionalizaciji naštela generalna direktorica GZS Sonja Šmuc: »To je zelo veliko ljudi, a njihovo delo ni dovolj koordinirano. Bolje je treba uporabiti obstoječe resurse.« Lani so se v enem mesecu v enem ruskem mestu zvrstile tri delegacije, je povedal direktor Duola Dušan Olaj.



Ob obilici ustanov manjka koordinacija predvsem za podporo malim in srednjevelikim podjetjem, je ocenila predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen: »Potrebujejo podporo in pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev.« Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti je priznal, da je bil pri poskusu vzpostavitve večjega sodelovanja med ustanovami neuspešen: »Preveč je osebnih interesov in premalo podjetniškega duha, da bi uresničili dogovorjeno.« Po drugi strani pa tudi številni podjetniki preveč pričakujejo od gospodarske diplomacije, menijo nekateri izkušeni izvozniki. Tudi podjetniki včasih ne naredijo domače naloge pred naskokom na tuji trg.