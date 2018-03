Prijave za Podim Challenge so v sklepni fazi

Zagonska podjetja imajo še do petka čas za prijave za posebne vstopnice, s katerimi lahko pridejo do strateških partnerjev.

Ba. Pa.

Ljubljana – Zagonska podjetja, ki se želijo predstaviti na glavnem odru mednarodne startup konference Podim v Mariboru, imajo samo še do petka, 23. marca, čas za pridobitev posebne startup vstopnice, s katero lahko sodelujejo na izzivu Podim Challenge.

Podim Challenge je namenjen startupom v zgodnjih fazah razvoja, ki iščejo semensko naložbo tveganega kapitala ali strateško partnerstvo z velikimi uveljavljenimi podjetji. Namenjen je startupom iz regij evropskega Jadrana in Zahodnega Balkana, ki še niso pridobili večje investicijske runde serije A in niso starejši od pet let.

Podimova žirija, ki jo sestavljajo podjetniki in investitorji, bo med vsemi prijavljenimi startupi izbrala 200 najbolj obetavnih, ki se bodo na glavnem odru konference predstavili predstavnikom korporacij in investitorjem z vsega sveta ter se potegovali za nagrade, med katerimi je tudi prilagojen »all-inclusive« program v enem od svetovnih startup vozlišč v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov.

Letošnja novost je Marketplace

Poleg predstavitve investitorjem in predstavnikom korporacij bodo letos dan po uradnem zaključku konference, 17. maja, hardware startupi na posebnem dogodku Marketplace spoznali potencialne distributerje in partnerje ter dobili informacije in povezave za zagon svojega hardware startupa.

Konferenco Podim organizira Startup Inciativa Slovenija v sodelovanu s partnerji, med letošnjimi gosti, ki bodo 15. in 16. maja delili svoje znanje in izkušnje, pa so Neeraj Berry (Sprig), David Prais (Cofound.it), Henry Hwong (Cunningham Collective), Brian Flynn (FounderPartners), Shira Abel (Hunter & Bard), Chuck Goldman (VUI) in James Haliburton (Topp Design & Innovation).