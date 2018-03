Bo AVK zmogel reči »ne« ameriškemu generalu?

Ljubljana - Agencija za varstvo konkurence (AVK) odločitve o prevzemu družbe Pro Plus še ni sprejela, korektivni ukrepi, ki jih predlaga prevzemnik, pa po neuradnih informacijah sumov oziroma pomislekov, ki se pojavljajo ob koncentraciji, ne odpravljajo.

Kaj bi prevzem lahko pomenil za telekomunikacijski trg, medijski prostor in potrošnike? Informacija, ki se je pojavila pozno zvečer po seji senata agencije v sredo in ki smo jo objavili tudi v Delu, to je, da je AVK prevzem odobrila, se je izkazala za neresnično. Senat je v sredo obravnaval predlog korektivnih ukrepov, s katerimi želi družba Slovenia Broadband agencijo prepričati o odobritvi prevzema družbe Pro Plus, medtem ko se postopek presoje koncentracije nadaljuje.

Včeraj so se odzvali tudi v lastnici Slovenia Broadband, družbi United Group, kjer so zapisali, da so seznanjeni z nadaljevanjem postopka presoje koncentracije, a hkrati dodali, da so v zadnjih osmih mesecih AVK ob vsaki zahtevi poslali vse želene podatke in pri tem podali več zavez. Kot so še zapisali, pričakujejo od AVK dodatna pojasnila, tako v zvezi s postopkom kot vsebinsko analizo, pri tem pa spoštovanje evropskih zakonov.