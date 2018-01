Prva samostojna zima na Rogli

Rogla - To zimo si na Rogli obetajo še več nočitev in smučarjev kot prejšnjo sezono, ko je bila Rogla že četrto leto zapored najbolj obiskano slovensko smučišče. Tako so prejšnjo zimo našteli 188.500 smučarjev in 903.000 prevozov z žičnicami. To zimo, v kateri so naprave pognali že 1. decembra, so v prvih 45 dneh gostili že 64.500 smučarjev. Direktorica Uniturja Barbara Soršak je optimistična in pravi, da zna biti zimska sezona 2017/18 zanje rekordna.

Turistični destinaciji Rogla in Terme Zreče sta od lanskega novembra združeni v samostojno podjetje Unitur, ki se je izčlenilo iz delniške družbe Unitur. Samostojno pot so začeli s 323 redno zaposlenimi, ki morajo vsaj leto dni ohraniti vse pravice, to zimo pa so kakor običajno zaradi povečanih potreb začasno zaposlili še 160 delavci.

Unitur je, še znotraj Uniorja, lani ustvaril 19,5 milijona evrov prihodkov, a Soršakova pravi, da letošnji prihodki ne bodo povsem primerljivi, saj so izgubili obrat družbene prehrane, ki je ostal v Uniorju. O lanskem poslovanju še ne želi podrobneje govoriti, saj da podatki še niso dokončni, a dejstvo ostaja, da je Unitur iz Uniorja moral odnesti tudi svoj delež zadolženosti matične družbe, ki ostaja njegova edina lastnica.

A znano je, da so imeli na Rogli v in v Termah Zreče lani 199.450 nočitev, kar je poldrugi odstotek kot leto prej, ker so njihovi hoteli in apartmaji na vrhu Pohorja in v dolini spodobno dobro zasedeni pa so lani nekoliko povišali tudi cene, bolje tržili zdravstvene in gostinske storitve ter tako dohodke povečali za kar 5,6 odstotka.

V Uniturju ostajajo zavezani zelenemu, aktivnemu in zdravemu turizmu, prijaznosti družinam, čim večji lokalni oskrbo z živilskimi izdelki in kmetijskimi pridelki, ostajajo pa tudi destinacija za zdravstveni turizem ter vadbena baza za športnike. Lani so gostili kar 110 športnih ekip in okoli tri tisoč športnikov.

Poleg nadgradnje svoje kulinarične blagovne znamke Okusi Rogle in vzpostavitve medgeneracijskega vadbenega parka so se v Uniturju oziroma na Rogli že lani lotili tudi 2,7 milijona evrov vredne investicijo v povečanje zmogljivosti zasneževanja smučišč. »Zaradi muhastih zim bomo s kompaktnim snegom lahko celotna smučišča zasnežili v petih dneh,« pravi direktorica Uniturja Barbara Soršak o projektu, ki ga bodo končali do leta 2020. Že pred letošnjo zimo so uredili potrebno infrastrukturo in na smučišča dodali še 24 zasneževalnih naprav.