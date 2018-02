Ramljak odšel, Plenković v stiski, dobavitelji mirni

Zagreb - Odstop Anteja Ramljaka bo nov preizkus trdnosti vlade Andreja Plenkovića. Po celodnevnem iskanju Plenkoviću ni uspelo najti naslednika na krmilu nasedlega Agrokorja. Slovenskim dobaviteljem je Ramljak dajal vtis nepristranskega in verodostojnega moža.

Odstop izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v Agrokorju Anteja Ramljaka je hrvaškega premiera Andreja Plenkovića ujel na levi nogi. Obsedno stanje je zavladalo v vladi, a kljub celodnevnemu iskanju Plenković ni našel Ramljakovega naslednika, ki bi ustrezal Knightheadu in drugim posojilodajalcem, ki so pod posebnimi pogoji posodili denar nasedli skupini. Plenković mora poiskati ustrezno zamenjavo, da se ne sproži avtomatično poplačilo 1,06 milijarde evrov, ki so si ga zadnji posojilodajalci zagotovili Agrokorju.

Ramljakov odstop je sledil vrsti zanj neprijetnih odkritij, od visokih stroškov za svetovanje, težkih kar 70 milijonov evrov, dejstva, da je njegovo nekdanje podjetje po sodelovanju z Agrokorjem podeseterilo prihodke, pri tem pa je imel težave tudi pojasniti, zakaj je po nastopu funkcije v Agrokorju še vedno deloval v svojem nekdanjem podjetju.



Hrvaški premier Andrej Plenković je v iskanju Ramljakovega naslednika. Foto: Dragan Matić/Cropix

Poznavalci Ramljaku bolj kot visoke svetovalne stroške zamerijo, da je v preteklih desetih mesecih naredil bolj malo za izboljšanje poslovanja Agrokorjevih podjetij. Zamerijo mu, da še ni začel nujno potrebnega prestrukturiranja predvsem Konzuma, ki še vedno kopiči izgube. Ramljakov že tako težak položaj še slabšajo nezadovoljni mali delničarji, upor dela upnikov in napoved trgovinskega sodišča v Zagrebu, da zadnjim posojilodajalcem ne bo priznala terjatev, ki so nastale po uveljavitvi tako imenovanega lexa Agrokor, kar ruskim bančnikom daje ključno vlogo v vrstah upnikov.

Nočejo v Ramljakove čevlje

Ramljakov odstop se je zgodil v zelo težkem trenutku za Plenkovića. Parlamentarna večina 78 glasov v Saboru od prejšnjega petka ni več tako samoumevna, takrat v tajnem glasovanju vladajoči koaliciji ni uspelo izbrati nove predsednice odbora za preprečevanje nasprotja interesov. V torek pa je na spektakularen način državni sekretar na ministrstvu za demografijo pred ministrico in novinarji nepričakovano odstopil.

Čeprav se o rekonstrukciji vlade govori vse glasneje, Plenković pravi, da se bo to zgodilo, ko se bo on tako odločil. Kar pa zadeva Agrokor, je zagotovil, da je tudi po Ramljakovem odstopu stabilen. Do imenovanja njegovega naslednika bo Ramljak opravljal tekoče posle. »Ni nikakršne drame,« je zagotovil Plenković in priznal, da je bilo imenovanje Ramljaka napaka, nihče od tistih, s katerimi je govoril, ni želel prevzeti Ramljakove vloge.

Izidor Krivec: Ramljak je deloval veorodostojno

Medtem ko je odstop Ramljaka povzročil živčnost med upniki in dobavitelji na Hrvaškem, ki strašijo s posledicami morebitnega stečaja Agrokorja za celotno gospodarstvo, iz Slovenije prihajajo pomirjajoča sporočila.



Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić. Foto: Leon Vidic/Delo

V Mercatorju so nam zagotovili, da odstop Ramljaka na njihovo poslovanje na vpliva. Postopek odprodaje nepremičnin poteka nemoteno, so zagotovili v Mercatorju, ki ga vodi Tomislav Čizmić. »Za Mercator je več zanimanja, med potencialnimi kupci pa ni slovenske države,« je za Bloomberg povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Izidor Krivec iz Celjskih mesnin, ki vodi odbor slovenskih dobaviteljev Agrokorju, nam je povedal, da zaradi Ramljakovega odstopa ne pričakuje večjih težav za slovenske dobavitelje. »Pričakovati je, da se bo dogovor o poravnavi zdaj res zamaknil za že napovedane in pričakovane tri mesece. Iz te poravnave pa tudi sicer nihče kmalu ne pričakuje kakega denarja,« pravi Krivec. Za dobavitelje je pomembno predvsem, da Konzum nemoteno posluje.

»Ramljak je deloval kolikor toliko nepristransko, ni dajal prednosti hrvaškim upnikom pred slovenskimi. Težko je reči, ali bo Plenković našel boljšega. Se je pa Ramljak vsaj meni zdel verodostojen, da natančno ve, kaj počne. Imel pa je smolo, da je padel v tako hudo godljo, iz katere se ni prav lahko izvelči,« dodaja Krivec.