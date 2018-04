Razmere dobre, Mercator pa v krizi

Ljubljana – Skupina Mercator je lani predvsem zaradi enkratne slabitve nepremičnin ustvarila 184 milijonov evrov čiste izgube. Brez enkratnih dogodkov bi skupina imela šest milijonov evrov dobička. Vrednotenje nepremičnin je k izgubi prispevalo 146 milijonov evrov.



Vrednost nepremičnin, teh je v izkazih skupine za 1,2 milijarde evrov, se ni toliko spremenila, kot kaže popravek vrednosti. Vendar so se zmanjšanja prikazala v izkazu uspeha kot slabitev, medtem ko so se popravki navzgor opravili zgolj v bilanci stanja. Dejanski rezultat lanskega poslovanja je tako viden v spremembi kapitala, ki se je lani zmanjšal za »le« 79 milijonov evrov in je konec leta znašal 478 milijonov evrov. Trgovec je imel konec 2017 za 882 milijonov evrov posojil, kar pomeni, da s posojili financira 42 odstotkov premoženja. Lani mu je uspelo zadolženost zmanjšati za le 21 milijonov evrov. Zadolženost skupine tako ostaja problematična, saj razmerje med dolgom in kosmatim denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA očiščen enkratnih dogodkov) znaša skoraj deset. To pomeni, da je trgovec sposoben v približno desetih letih vrniti posojila, če nima izgube iz financiranja. Ob takšnem poslovanju bi moral Mercator zmanjšati zadolženost za najmanj polovico.



Usihanje prodaje



Skrb zbujajoč je lanski konec leta, saj so prihodki medletno usahnili za kar 30 odstotkov. Delno je upad posledica odprodaje dejavnosti, delno pa precej manjšega obsega aktivnosti veleprodaje. Po posameznih trgih so se prihodki od prodaje v Sloveniji lani zmanjšali za 12 odstotkov, na 1,245 milijarde evrov. Večinoma je upad posledica odprodaje dejavnosti Modiana in Intersport, a tudi ob izločitvi teh vplivov je prodaja Mercatorja v Sloveniji lani upadla za 1,6 odstotka. Kar 14-odstotni upad je trgovec doživel v Srbiji, kar je delno posledica odprodaje omenjenih franšiz. Prihodki od prodaje v Srbiji so lani znašali 745 milijonov evrov, v Črni gori pa 123 milijonov evrov, kar je skoraj toliko kot predlani. Povečali so se le prihodki od prodaje v BiH, kjer je trgovec v zadnjih treh mesecih znova prevzel upravljanje kar 83 Konzumovih trgovin. Skupni prihodki od prodaje na tem trgu so lani dosegli 35 milijonov evrov.



Mercator ostaja največji regijski trgovec in je vodilni na vseh trgih v regiji z več kot tisoč trgovinami. Družba pa se je tudi zaradi položaja svojega lastnika znašla pred številnimi izzivi. Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić pa se je pohvalil z zmanjšano zadolženostjo, rednim plačevanjem dobaviteljem, spoštovanjem kolektivnih pogodb in socialnim dialogom. S sodobnimi analitičnimi orodji so dobro spoznali kupca in konkurenco; Čizmić upa, da jim bo to pomagalo ohraniti vodilni delež na trgih in jih bo približalo mladim kupcem. Kot inovativno podjetje bodo kupcem od maja omogočali nakupe s plačevanjem s telefonom.



»Zavedamo se, da je Mercator še vedno močno zadolženo podjetje in zato bomo nadaljevali monetizacijo nepremičnin, sočasno pa bomo nadaljevali investicijo v novi logistično distribucijski center,« še napoveduje Čizmić.