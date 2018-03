Razvoj je ključen tudi za generične farmacevte

V Krki razvijajo, proizvajajo in prodajajo zdravila za širok krog uporabnikov na več kot 70 trgih, s katerimi se na svetovnem generičnem farmacevtskem trgu postavljajo ob bok največjim in najboljšim. V zadnjih letih za razvoj in raziskave namenjajo več kot 110 milijonov evrov na leto. Svoji ponudbi nenehno dodajajo nova zdravila in se z njimi širijo tudi na nova terapevtska področja.

Razvojno-raziskovalna dejavnost je del Krkinega vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujejo celoten proces razvoja od surovin do končnih izdelkov. Vertikalno integrirani pristop omogoča nastajanje novih izdelkov in zagotavlja ohranjanje njihovih konkurenčnih prednosti. Pogovarjali smo se z Alešem Rotarjem, članom uprave in direktorjem oddelka razvoja in proizvodnje zdravil v Krki.