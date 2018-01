Revizor skrbi za podjetje in se ne pusti utišati

»Večina ljudi želi delati dobro. Če pa se v podjetju dogaja nekaj, kar se jim ne zdi prav, se ne počutijo dobro in začnejo komunicirati. Notranjemu revizorju ljudje razmeroma veliko povedo, a ne zato, ker bi želeli »špecati«. Zgodbo si sam sestaviš, saj v podjetju veliko vidiš, izveš o vodenju, organizaciji, kulturi, odnosu do tveganj. Posebno če si v organizaciji tudi zaposlen.«

Tako o svojih izkušnjah pripoveduje mag. Polona Pergar Guzaj, preizkušena notranja revizorka in preizkušena preiskovalka prevar. Pri svojem delu podjetjem pomaga odkrivati šibkosti v organizaciji njihovih poslovnih procesov in jim pomagati pri zmanjšanju možnosti za nastanek prevar.

»Za večja podjetja s kompleksnejšimi procesi bi bilo prav, da imajo zaposlenega notranjega revizorja. Zame je to lep poklic, ki se tudi zelo spreminja, posebno ko vstopamo v digitalizacijo. Karakterno moraš biti tak, da se ne pustiš utišati. Moja skrb je organizacija, v kateri izvajam notranje revidiranje, in če je treba kakšno neprijetno resnico povedati šefu, je to tako. Imeti moraš hrbtenico,« pravi sogovornica.

Kaj sploh je notranja revizija?

Imamo različne poglede, kako jo predstaviti. Med zunanjo in notranjo revizijo je razlika in največkrat nastane zmeda v tem razumevanju. Zunanja revizija se opredeljuje do računovodskih izkazov. Zunanji revizor gleda presek, zanima ga stanje ....