Rudarji postali turistični vodniki

»Ustavi črpalke,« je pred dobrima dvema desetletjema ukazal Alojz Lupša, glavni nadzornik transporta v mežiškem rudniku svinca in cinka, in voda je počasi, v štiridesetih dneh pa popolnoma, zalila najgloblje dele rudnika. Dokončno slovo od 350-letnega kopanja svinca in cinka pod najmogočnejšo koroško goro Peco je hkrati pomenilo začetek snovanja nove, turistične dejavnosti v spomin na knapovsko ero.



Mežiški rudarji so sami poskrbeli za ohranitev izjemne tehnične, kulturne in naravne dediščine in zasnovali muzej, ki mu v Evropi ni para.