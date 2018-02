Rusko merjenje moči za vpliv v Siju

Ljubljana -Ljubljana – Skupščina delničarjev Slovenske industrije jekla – Sij je nepričakovano prevetrila nadzorni svet družbe. Iz Sija so sporočili, da želijo z novimi člani nadzornega sveta izboljšati korporativno upravljanje, v resnici pa gre menda za merjenje moči ruski družini, ki obvladuje družbo.

Iz Sija so sporočili, da so lastniki odpoklicali dosedanja nadzornika Sergeja Frolova in Sergeja Čerkaeva, namesto njiju pa za nov štiriletni mandat imenovali Boštjana Napasta, Heleno Ploj Lajovic in Polono Marinko, ponovno sta bila izvoljena tudi Evgenij Zverev in Dmitrij Davidov. Pri mandatih Janka Jenka in Mitje Križaja, ki v nadzornem svetu zastopata državo, ni bilo sprememb.

»Spremembe v sestavi nadzornega sveta odražajo, da je družba usmerjena v izboljševanje standardov korporativnega upravljanja v družbi Sij in Skupini Sij, samo dejstvo, da so se skupščine udeležili vsi delničarji, pa kaže na njihovo podporo tem prizadevanjem,« so odločitev pojasnili v družbi. A po neuradnih informacijah gre za merjenje moči med Evgenijem in Andrejem Zubitskim, ki sta večinska lastnika jeklarske družbe.

Poročali smo že, da se je po smrti njunega očeta Evgenij Zubitski začel aktivno vpletati v poslovanje Sija, čeprav ni v nobenem organu družbe, in je tako kršil osnove korporativnega upravljanja po zakonu o gospodarskih družbe. Zaradi tega so v preteklem letu skupino zapustili tudi številni vodilni kadri, ki so jih nadomeščali ljudje iz Rusije.

Nadzorniki niso neodvisni

Neuradno je mogoče izvedeti, da naj bi mlajši brat Andrej Zubitski, ki je tudi predsednik uprave Sije, z omenjeno menjavo nadzornikov poskušal uveljaviti svoj vpliv. On je namreč tudi direktor družbe Dilon, ki je uradno tričetrtinski lastnik Sija, zato je menda imenoval nadzornike po svoji meri. Slišati je celo, da bi to lahko bil začetek delitve premoženja med bratoma.

A tudi novi nadzorniki niso primer dobre prakse. Napast je predsednik uprave Geoplina, ki je velik in dolgoletni Sijev dobavitelj zemeljskega plina.

Tudi drugi štirje nadzorniki niso neodvisni. Ploj Lajoviceva in Marinkova pa sta namreč pravnici v Siju, Frolov in Čerkaev pa sta prav tako zaposlena v skupini Sij, torej nadzirajo lastno delo.

Nezadovoljni SDH za spremembe

Četrtninski lastnik Sija je tudi država in SDH je po naših informacijah sprejetim spremembam naklonjen. Kot smo poročali, je tudi SDH nezadovoljen z dogajanjem v jeklarski skupini. Že nekaj časa prizadevajo za sklenitev delničarskega sporazuma z ruskim lastnikom. Zaradi vpletanja Evgenija Zubitskega pa so v dopisu od organov družbe zahtevali pojasnila o korporativnem upravljanju družbe.

Zaskrbljene so tudi banke, ki so zaradi zadolženosti skupine od Sija zahtevale, da do konca letošnjega leta oddeli Perutnino Ptuj.