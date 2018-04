S konsolidacijo poročil do prihrankov časa in denarja

Sodeč po lestvici družbe Gartner, je poslovno obveščanje že več kot desetletje prva prioriteta podjetij, saj je kar 64 odstotkov direktorjev informatike v najuspešnejših družbah in korporacijah zelo ali celo izjemno vpletenih v aktivnosti, povezane s poslovnim obveščanjem in analitiko.

Številna podjetja že več let ali celo desetletij vsak dan uporabljajo poslovno obveščanje pri sprejemanju poslovnih odločitev na različnih ravneh. S tem, ko rešitve s področja poslovne analitike dozorevajo, tudi poslovno obveščanje postaja vse boljše in predvsem samopostrežno. Poslovni uporabniki sami prikličejo poročila in primerjave, ki jih želijo prebrati.