S slovenskimi dobavitelji do super zgodbe o uspehu tudi v tujini

Generalni direktor podjetja Hofer trgovina, 41-letni Matevž Martinuč, je s podjetjem že od samega začetka. Bil je eden izmed tistih, ki so sodelovali pri postavljanju novega podjetja v Sloveniji, kar mu je bilo, kot pravi, v čast in veselje. Takrat, leta 2004, je delal v Avstriji in sodeloval pri nakupu prvih zemljišč v Sloveniji, pri pogovorih z arhitekti in pri gradnji prvih trgovin. Iz vodje investicij je postal vodja prodaje, leta 2012 pa za tri leta odšel na vzhod ZDA, kjer je v okviru Aldija pomagal pri širjenju in operativnih procesih. Zaradi večletnega dela v tujini, kot pravi, zelo dobro ve, kaj pomeni fleksibilnost trga dela. Ta omogoča podjetju, da se hitro odzove na globalne izzive.

Kaj vse bi po vašem mnenju morala država še narediti za zagotavljanje privlačnejšega podjetniškega okolja ter bolj fleksibilen trg dela?

Fleksibilnost trga je bila vroče diskutirana s strahovi, da bodo delodajalci to izkoristili in da bo kar naenkrat pol Slovenije brezposelne. Izkušnje iz tujine (Avstrija, Danska) pa kažejo ravno obratno, da se ne poveča brezposelnost, ampak se poveča storilnost. Podjetja s(m)o ljudje, zato brez ljudi, zaposlenih, ne moremo funkcionirati. Fleksibilnost trga dela vpliva samo na to, da se podjetja lahko hitreje prilagajamo globalnim trendom. Kar 70 odstotkov BDP naredimo z izvozom, kar pomeni, da konkuriramo na globalnem trgu, imamo pa lokalne zakone, ki nas omejujejo. Fleksibilnost trga dela, ki omogoča podjetju, da hitro reagira na globalne izzive, nam na koncu pomaga, da bo gospodarstvo bolj fleksibilno in bomo boljše funkcionirali. Strahovi so neupravičeni. Sam sem delal tudi več let v tujini in zelo dobro vem, kaj pomeni fleksibilnost trga dela z obeh strani, saj delavec zelo hitro reče: »Hvala lepa, imam novo službo« in potem se mora delodajalec vprašati, zakaj ljudje odhajajo. S fleksibilnostjo trga dela povečate pretočnost kadrov med različnimi panogami in podjetji. Podjetja, ki ponujajo boljše pogoje bodo dobila boljše zaposlene; zaposleni, ki nekje niso zadovoljni npr. z vzdušjem v podjetju ali s plačo, bodo odšli drugam. V rigidnem sistemu pa tega ne bo, saj bo zaposleni težko prešel iz zaposlenosti za nedoločen čas nekam, kjer ne bo vedel, kaj bo. V Sloveniji imamo zaradi nefleksibilnosti trga dela cel kup »prekarcev«, zaposlitev za določen čas in sposobnih zaposlenih, ki se ne upajo oditi v novo podjetje zaradi tveganj prehoda drugam. Če dvignete pretočnost s fleksibilnostjo, tega tveganja ni več, tako je npr. v ZDA.

Smo v predvolilnem obdobju - kaj pričakujete kot gospodarstvenik od nove vlade, da bi bilo treba nujno urediti, da ne bi postala »cokla« razvoja?



Veliko poslušamo o pomanjkanju zaposlenih, da podjetja ne najdejo več zaposlenih in jih morajo zato uvažati iz tujine, da med našimi brezposelnimi ni pravih profilov...., delno je za to kriv tudi naš sistem socialnih transferjev. Marsikateri od brezposelnih zna povedati: zakaj bi šel sploh delati za nekaj 10 evrov več kot pa dobim preko socialnih transferjev - kar pomeni, da ni vzpodbude za brezposelno osebo, da bi se zaposlila in seveda je to posledično težava za državo.

