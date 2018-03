Salus ponuja še 20 evrov dividende

Na skupščini Salusa, ki bo 20. 4. 2018, bodo delničarji glasovali o izplačilu 35 evrov bruto dividende. Ker pa so delničarji že januarja prejeli 15 evrov vmesne dividende, bo tako dejansko izplačanih še 20 evrov.

Bilančnega dobička Salusa se je sicer nabralo za 38,6 milijona evrov, omenjena dividenda pa pomeni, da se bo razdelilo 3,5 milijona evrov.

Salus je lani ustvaril 3,8 milijona evrov čistega dobička, tako da si bodo delničarji dejansko razdelili skoraj ves lanski dobiček. V primerjavi z letom 2016 se je čisti dobiček lani povečal za 14 odstotkov. Prihodki od prodaje so se povečali za pet odstotkov in dosegli 233 milijonov evrov. Prodajalec zdravil, medicinske opreme in farmacevtskih pripomočkov je lani za 11 odstotkov povečal dobiček iz poslovanja, ki je dosegel 4,4 milijona evrov.