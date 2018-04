Samo Fakin noče več voditi Thermane

Laško – Samo Fakin je za Delo potrdil, da je v petek nadzornemu svetu ponudil odstop z mesta predsednika uprave laške družbe Thermana. Kot je dejal Fakin, se je za odstop odločil iz osebnih razlogov. Nadzorni svet bo o tem odločal na seji prihodnji teden.



Fakin odhaja na svoje oziroma pravi, da se bo o prihodnjih korakih še odločil. Vodenje Thermane je prevzel septembra 2016 in jo po letu in pol zapušča v dobrem stanju: »Ne odhajam, ker bi bilo v Thermani karkoli narobe. Presegamo vse načrte.« Po prisilni poravnavi, ki je bila pravnomočna decembra 2015, Thermana redno poroča in po zadnjem poročilu je imela družba lani 20,2 milijona evrov realiziranih prihodkov od prodaje, s čimer so v celoti dosegli predvidene prihodke po načrtu finančnega prestrukturiranja. Ustvarili so 1,1 milijona evrov dobička, ki je za 21 odstotkov višji kot leta 2016 in dvakrat višji, kot je bilo načrtovano.







Samo Fakin je Thermano vodil leto in pol, njegov odstop bo na mizi nadzornikov prihodnji teden.



Thermana se je v velikih težavah znašla leta 2014, kljub temu pa vsi še danes niso prepričani, da je bila sploh insolventna. Zaradi skupščine avgusta 2014, na kateri so delničarji potrjevali letno poročilo, ki je izkazovalo znatno znižanje vrednosti nepremičnin, sledila pa je prisilna poravnava, nekateri nekdanji delničarji s tožbo zahtevajo ugotovitev ničnosti skupščinskih sklepov. Delničarji so v prisilni poravnavi ostali brez vsega, večinska lastnica Thermane, ki je lani zaposlovala okoli 480 ljudi, je danes DUTB.