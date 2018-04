Sava brez dokapitalizaicje

STA, Ma. G.

Ljubljana - Lastniki družbe Sava v prisilni poravnavi na današnji skupščini niso podprli predloga za 12,5-milijonsko dokapitalizacijo družbe. Medtem pa so lastniki Save - največji so SDH, Kad in sklad York - soglašali, da AIK banki čas za predložitev soglasij za prevzem Gorenjske banke, ki jo prodaja Sava, podaljšajo do konca tega meseca.

Poslovodstvo Save je predlagalo povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in s prednostno pravico obstoječih delničarjev. Sava sveža sredstva potrebuje za nadaljnji razvoj strateških naložb oz. za prevzem Hotelov Bernardin, ki so v lasti NFD Holdinga v stečaju.

Proti dokapitalizaciji je bil Slovenski državni holding (SDH), kar so nadzorniki SDH napovedali minulo sredo. Kot je pojasnil prvi nadzornik SDH Damjan Belič, je SDH pripravljen podpreti načrte, da se lastništvo v Hotelih Bernardin okrepi in podpira konsolidacijo slovenskega turističnega sektorja, a ne preko Save, ki je v prisilni poravnavi, temveč preko Save Turizma, ki je normalno delujoče podjetje.

Podaljšanje za srbsko banko

Skupščina Save pa je danes na predlog SDH, ki je skupaj s Kapitalsko družbo 45,13-odstotni lastnik Save, sklad York pa je 41,74-odstotni lastnik, podprla predlog SDH, da srbski banki AIK podaljša čas za predložitev dovoljenj za prevzem Gorenjske banke do konca aprila. SDH bi namreč s tem rad zmanjšal visoko finančno izpostavljenost SDH do Save.

Sava naj bi AIK prodala 37,6 odstotka Gorenjske banke. AIK, ki v banki uradno že obvladuje 20,99-odstotni delež, ima dovoljenje agencije za varstvo konkurence, potrebuje pa še dovoljenji srbske in slovenske centralne banke.

V srbski centralni banki so 8. marca povedali, da AIK niso dali soglasja za nakup ter da trenutno ni vloženih zahtev AIK, o katerih centralna banka še ni odločila. AIK pa ima od Banke Slovenije dovoljenje za od 20 odstotkov do ene tretjine delnic Gorenjske banke. Dovoljenje za povečanje deleža nad 50 odstotkov ji je poteklo konec februarja, banka pa pred tem ni vložila zahteve za podaljšanje.