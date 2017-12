Sava Turizem bo nižje koncesnine prelila v višje plače

Ba. Pa., STA

Ljubljana – V družbi Sava Turizem bodo nižje koncesnine za rabo termalne vode pretočili v višje plače. Te se bodo s 1. januarjem zvišale že zaradi aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma, še dodatno pa jih bodo zvišali v četrtem in petem tarifnem razredu, so sporočili iz družbe. Višine zvišanja plač ne razkrivajo.

S tem, ko je vlada pred kratkim določila faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za zdravilišča v vrednosti 0,6, so bili v družbi Sava Turizem ustvarjeni pogoji za povišanje plač zaposlenim v gostinski in turistični dejavnosti, so sporočili iz podjetja. Del povišanja plač bo namreč omogočila prav nižja koncesnina, so pojasnili.

Plače v družbi Sava Turizem se bodo na vseh šestih turističnih destinacijah (Sava Hoteli Bled, Terme 3000 - Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci in Terme Lendava) povišale s 1. januarjem prihodnjega leta.

"Sredstva iz naslova nižjih koncesnin bodo pri nas namenjena zvišanju plač zaposlenim, ki opravljajo nosilne poklice v naši dejavnosti. V preteklih letih so pomembno pripomogli k dobrim poslovnim rezultatom naše družbe in so si to tudi zaslužili," so sporočili iz družbe.

Plače se bodo zaposlenim v gostinski in turistični dejavnosti, tudi v Savi Turizem, z letom 2018 sicer že povišale na osnovi konec novembra podpisanega aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti. A povišanje bo pri največjem ponudniku turističnih storitev v Sloveniji še višje, saj sta se vodstvo družbe in sindikat dogovorila o dodatnem dvigu plač v četrtem in petem tarifnem razredu, kamor sodijo kuharji in natakarji.

Za koliko se bodo zvišale omenjene plače, v družbi niso razkrili. Konec lanskega leta je sicer družba zaposlovala nekaj več kot 1000 ljudi.

V okviru skupine Sava Hotels & Resorts delujejo Terme 3000 - Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci in Terme Lendava. Lani so v svojih namestitvenih zmogljivostih sprejeli skoraj 390.000 gostov, ki so ustvarili 1,13 milijona prenočitev.

V skladu z aneksom h kolektivni pogodbi bodo sicer najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma znašale od 480 evrov v prvem tarifnem razredu do 1130 evrov v osmem tarifnem razredu. V četrtem tarifnem razredu bodo plače znašale najmanj 730 evrov, v petem pa najmanj 790 evrov - glede na dosedanjo kolektivno pogodbo se bodo zvišale za 15,5 oz. 12,2 odstotka.

Vlada je sredi decembra sprejela sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode za potrebe kopališč in ogrevanje (faktor D), ki bo za leto 2018 določen pri 0,6. Za znižanje faktorja, ki je bil sedaj določen pri vrednosti 1, se je zavzemalo gospodarsko ministrstvo, medtem ko je okoljsko poudarjalo predvsem potrebo po ohranjanju naravnih virov.

V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so si sicer prizadevali, da bi koncesnino za rabo termalne vode omejili na en odstotek letnih prihodkov posamičnega zdravilišča.