Šimonka  in Malevanov  se vračata v Sij

Nadzorniki družbe so za nova člana uprave imenovali Tiborja Šimonko in Igorja Malevanova.

Ljubljana – V vodstvo Slovenske industrije jekla – Sij se vračajo stari kadri. Nadzorni svet družbe je včeraj za nova člana uprave soglasno imenoval Tiborja Šimonko in Igorja Malevanova.

Po nedavni prevetritvi nadzornega sveta Slovenske industrije jekla – Sij je prenovljeni nadzorni svet, ki ga zdaj vodi Evgenij Zverev, upravo skupine dopolnil s Šimonko in Malevanovim. Oba sta v preteklosti že sedela v upravi jeklarske skupine. Šimonka je bil v letih 1999–2002 član uprave za finance in ekonomiko v Slovenskih železarnah (sedaj Sij), skupino Sij pa je nato kot predsednik uprave vodil od leta 2002 do leta 2014, torej tudi leta 2007, ko so jeklarsko skupino kupili sedanji ruski lastniki. Od začetka leta 2016 je predsednik uprave Sijeve Perutnine Ptuj, ki jo bo vodil še naprej. Malevanov je od leta 2007 v skupini Sij vodil področje financ, ekonomike in informacijske tehnologije, družbo pa je zaradi razhajanja z lastniki zapustil julija lani. »S svojim delom sta že v preteklih obdobjih uspešno in pomembno prispevala k učinkovitemu vodenju in poslovanju skupine. Z njima se v Sij vračajo izkušnje, s katerimi bo največja slovenska metalurška skupina uspešno poslovala tudi v prihodnje,« so o dveh novih članih sporočili iz družbe.

A po neuradnih informacijah je tudi ta kadrovska sprememba, kot že zamenjave v nadzornem svetu, povezana z utrjevanjem vpliva mlajšega od bratov Zubitski – Andreja –, ki sta prek družbe Dilon 72-odstotna lastnika Sija. Andrej Zubitski, ki ostaja predsednik uprave Sija, je namreč v preteklosti tako s Šimonko kot Malevanovim že sodeloval.

Poročali smo že, da je do napetosti med Evgenijem in Andrejem Zubitskim začelo prihajati po smrti njunega očeta, ko se je Evgenij začel aktivno vpletati v poslovanje Sija, čeprav ni v nobenem organu družbe, in je tako kršil osnove korporativnega upravljanja po zakonu o gospodarskih družbe. Zaradi tega so v preteklem letu skupino zapustili tudi številni vodilni kadri, med njimi tudi Malevanov, v družbo pa so prihajali kadri iz ruske skupine.

Med Ljubljano in Moskvo

Do uradne delitve premoženja v družini Zubitski po naših informacijah še ni prišlo, Andrej Zubitski pa se je očitno odločil uveljaviti svoj vpliv: on je namreč tudi direktor Dilona, kjer si z bratom enakovredno delita lastništvo. V njuni lasti je tudi skupina Koks, pod katero sodi holding IMH, ki ga vodi Evgenij Zubitski.

Nad korporativnim upravljanjem v Siju so že nekaj časa zaskrbljeni tako upniki kot v Slovenskem državnem holdingu, ki skrbi za četrtinski državni delež. Skupščina družbe je ta teden prav zaradi domnevnega izboljšanja korporativnega upravljanja odpoklicala dosedanja nadzornika Sergeja Frolova in Sergeja Čerkajeva, namesto njiju pa za nov štiriletni mandat imenovala Boštjana Napasta, Heleno Ploj Lajovic in Polono Marinko.

SDH se je vzdržal

A država je odpoklic podprla, pri glasovanju o novih članih pa se je SDH vzdržal. Kot pojasnjujejo, zato ker zaradi univerzalnega sklica skupščine niso mogli izpeljati kadrovskih postopkov, s katerimi bi preverili primernost kandidatov. Svojo odločitev bo SDH obrazložil v svojem poročilu o poteku skupščine, so še pojasnili.

Kot smo že opozarjali, je vseh pet nadzornikov v potencialnem konfliktu interesov. Napast je predsednik uprave Geoplina, ki je velik in dolgoletni Sijev dobavitelj zemeljskega plina, Ploj Lajoviceva, Marinkova, Dimitrij Davidov in Evgenij Zverev so zaposleni v skupini Sij, torej nadzirajo lastno delo. V SDH menda kljub temu računajo, da bi lahko prenovljena ekipa izboljšala upravljanje družbe.

Napastova vloga

Ena od neznank ostaja Napastova vloga v celotni zgodbi, neuradno se kot Ptujčan omenja celo kot možen kandidat za upravo Sija ali Perutnine Ptuj, vendar naši viri pravijo, da to ni verjetno. V nadzorni svet Sija naj bi ga pripeljalo poznanstvo z Andrejem Zubitskim.

Perutnino naj bi Sij zaradi zahtev kupcev obveznic družbe in bank upnic oddelil do konca leta. Na SDH tega ne komentirajo, po naših informacijah pa ob oddelitvi zahtevajo podpis delničarskega sporazuma, zaradi česar je v vodo padla že oddelitev leta 2016.