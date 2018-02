Sindikat v Gorenju napovedal stavko za 14. marca

Velenje – SKEI Konferenca poslovnega sistema Gorenje je danes napovedala stavbo, ki bo 14. marca. Trajala bo dve uri na izmeno v vseh podjetjih poslovnega sistema.

V Gorenju že nekaj časa vre zaradi sklepa uprave o odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe, kjer je med drugim tudi vprašanje zmanjšanje števila dni dopusta zaposlenih za nekaj dni. Tako je edina stavkovna zahteva, da uprava sklep prekliče. Kot so še sporočili iz sindikata, se bo stavka stopnjevala, če uprava sklepa ne bo preklicala.

Iz uprave Gorenja pa so sporočili, da je stavka nepotrebna, saj lahko s pogajanji še odprta vprašanja rešijo v nekaj tednih: »Poteza sindikata je glede na pripravljenost poslovodstva, ki je predlagalo takojšnja pogajanja za sprejem prenovljene kolektivne pogodbe, povsem nerazumna in neodgovorna. Poslovodstvo je sindikalno stran pozvalo k nadaljnjim pogajanjem in pripravilo tudi nov približevalni predlog, s katerim sprejema številne predloge sindikalne strani. Nov predlog smo sindikalni strani predstavili na včerajšnjem sestanku.« Dodali so še, da gre za interesno stavno, ki ne bo plačana.

Predsednik konference SKEI Gorenje Žan Zeba pravi, da so delavci s tem, da stavka ne bo plačana, seznanjeni: »Delavcem smo to povedali, pa so dali podporo stavki. Stavko podpira več kot 90 odstotkov zaposlenih, v proizvodnji še več, tudi odziv v režiji je zelo dober.«

Med tem ko so v upravi poudarjali, da so se za pripravo nove podjetniške kolektivne pogodbe odločili, ker je obstoječa iz leta 1991 in je na več mestih neustrezna, pa je Zeba prepričan, da je odpovedati ne bi bilo treba: »Ne vidimo razlogov za novo podjetniško kolektivno pogodbo, lahko bi popravili tudi staro. Si pa tudi sindikat želi, da bi uprava sprejela potezo, da stavke ne bo treba.«