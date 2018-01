Sindikati na nogah zaradi grožnje Jovičiću

Koper - »Danes Mladen, jutri jaz, pojutrišnjem nekdo tretji. Kaj nam preostane drugega, kot da se zaščitimo,« je včeraj povedal član vodstva sindikata žerjavistov Stipo Kalem potem, ko je uprava Luke Koper prvemu sindikalnemu borcu in članu nadzornega sveta Mladenu Jovičiću poslala vabilo na zagovor pred izredno odpovedjo delovnega razmerja.

Zaposlitev naj bi izgubil zato, ker se je 29. julija v Luki zgodila nesreča s smrtnim izidom. »Uprava je bila dolžna sprožiti postopke v skladu z zakonom, zato je delavcu izročila pisno seznanitev z očitanimi kršitvami in vabilo na zagovor, na katerem lahko delavec v skladu z zakonom poda zagovor in razloge, da očitanih kršitev ni bilo.

Ker postopki še niso končani in zaradi domnevne nedolžnosti zaposlenega, do konca postopka uprava ne more dajati nobenih dodatnih informacij,« so odgovorili iz uprave pod vodstvom Dimitrija Zadela. Uprava tega sklepa ni sprejela enotno, saj nam je član uprave in delavski direktor Stojan Čepar povedal, da se v upravi o tem niso pogovarjali ali sklepali. »Zadevo še proučujem in od pravne službe sem zahteval pojasnilo. Mislim, da v primeru, ki še ni razčiščen, ne bi smelo biti odpovedi,« je dejal Čepar in o možnih posledicah sklepa odgovoril: »Ne vem, možno je vse živo.«

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da so pridobili pravno mnenje Aleksandra Lisjaka, ki pravi, da bi bila takšna odpoved nezakonita. »Na Mladena Jovičića se že precej časa izvaja pritisk. Prejšnja (Matićeva) uprava ga je zaradi udeležbe v nesreči sankcionirala tako, da so ga prezaposlili na drugo delovno mesto. Preseneča nas, da nova uprava ponavlja isti postopek. Preiskovalec pomorskih nesreč je zagotovil, da Jovičić ni bil glavni krivec za nesrečo, delo policije, tožilstva in sodišča še ni končano, zato gre za vnaprejšnjo obtožbo. Zato takšno diskreditacijo sindikalnega funkcionarja razumemo kot napad na sindikalno gibanje v Luki. Če bi vsi delali zakonito in upoštevali zakone, ne bi bilo nič spornega, a ni tako,« je dejal Slosar in poudaril, da prejemajo podporo iz vse Slovenije, ne le od drugih sindikatov in delavskih gibanj, tudi od civilnih združenj in svetov delavcev. Na vprašanje o možnosti stavke je Slosar odgovoril: »Vse je odprto, noben še ne govori o nobeni stavki. Jovičića bomo v celoti zaščitili.«

Po informacijah iz sindikalnih vrst so Jovičiću ponudili celo odpravnino, če bi se sam umaknil iz podjetja. Svet delavcev pa je pooblastil vodstvo sveta, da uporabi vsa razpoložljiva pravna in druga sredstva za preprečitev nezakonite odpovedi. Sindikat žerjavistov je ocenil, da gre za poskus ustrahovanja vseh sindikalistov in delavcev, ki se postavljajo po robu kapitalu.

Preiskovalec pomorskih nesreč Janez Požar je v svojem poročilu zapisal vzroke za smrtno nesrečo: neupoštevanje navodil ponesrečenega delavca, njegov samovoljni vstop v skladišče, pretovarjanje brez signalista, neprimerna usposobljenost delavcev IPS, pomanjkljivo medsebojno obveščanje, uprava podjetja je pomanjkljivo nadzirala usposobljenost delavcev in delo žerjavista, ki ni bilo v skladu s predpisi podjetja. Jovičić ni edini, ki ima težave. Vsi vodilni delavci z individualnimi pogodbami v podjetju, približno 25 jih je, imajo pogodbe o zaposlitvi podaljšane le do konca marca. Na nekaterih terminalih pa primanjkuje delavcev.