Skaza odpira podružnico v Ljubljani

Ljubljana – »Če bi bili v Ljubljani, bi bilo naše podjetje gotovo še enkrat večje. Če verjameš v svoje produkte, v to, kar počneš, se moraš pojaviti v prestolnici, ker je tu središče dogajanja,« je za Delo pojasnila Tanja Skaza razlog za odprtje novih poslovnih prostorov podjetja Skaza v Ljubljani.



Približno 120 kvadratnih metrov prostora je namenjenih predvsem ekipam marketinga, prodaje, komuniciranja in širšega vodstva podjetja, ki so zaradi narave dela bolj povezani s prestolnico, tukaj delujočimi podjetji in ustanovami, »tu se bomo srečevali s kupci, imeli sestanke, povezane z lastno blagovno znamko«, je povedala direktorica in solastnica podjetja Tanja Skaza ter napovedala, da bodo prej ali slej v Ljubljani odprli tudi razstavni prostor.



Velenjska družba se od proizvodnega usmerja v prodajno podjetje, čedalje bolj v ospredje postavljajo svojo blagovno znamko, s katero se hočejo predstaviti kupcem. »Naredili smo preobrazbo v lastni blagovni znamki,« je dejala Skaza in pojasnila, da z njo na trgu nastopajo pet let. »Prišli smo do točke, ko je treba lastni blagovni znamki dati večji poudarek, še bolj se bomo osredotočali na končne kupce in njihove želje, zato bomo zmanjšali število kupcev, s katerimi bomo zgradili prave odnose ter gradili na njih,« je predstavila načrte Skaza, to spremembo od proizvodnje izdelkov za velike multinacionalke do prodaje pod lastno blagovno znamko za končnega kupca pa morajo najprej ponotranjiti tudi v podjetju.

Letos načrtujejo 40 milijonov evrov prihodkov

Lani so izdelke pod svojo blagovno znamko prodajali na 70 trgih, v tujini so ustvarili približno 70 odstotkov od 1,5 milijona evrov prihodkov. Letos naj bi se prihodki od prodaje teh izdelkov povečali na 3,5 milijona evrov. »Na trgu smo navzoči pet let, ti podatki so dobri,« je ocenila. Podjetje je lani skupaj ustvarilo 38,5 milijona evrov prihodkov od prodaje – letos jih načrtujejo 40 milijonov –, dodana vrednost na zaposlenega znaša 34.800 evrov, čisti dobiček pa je bil nekoliko nižji kot leto pred tem. Razlog za to so naložbe.

»Lani smo v tehnologijo, razvoj, nove prostore itd. investirali pet milijonov evrov, od tega pol milijona v dva nova produkta pod lastno blagovno znamko,« je predstavila podjetnica. To je set za piknike in kampiranje Pick & Go, s katerim zdaj opremljajo tudi avtodome Adrie Mobila, – »prva vozila z našimi izdelki so že na Japonskem«, je dejala Skaza in poudarila, da je izdelek narejen na bio osnovi.

Več kot 80 odstotkov materiala je iz sladkornega trsa. Drugi izdelek pa je oblikovalsko prenovljeni kuhinjski kompostnik Bokashi Organko. Oba sta bila po besedah sogovornice velika uspešnica na sejmu Ambiente v Frankfurtu, naročila prihajajo z vsega sveta, prvi kompostniki pa bodo iz proizvodnje prišli čez mesec dni. Od leta 2011 so prodali pol milijona organkov, »pričakujem ga v dveh milijonih gospodinjstev«, je napovedala Skaza.