Skupina Prva z dovoljenjem Banke Slovenije za delež v DBS

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Prva osebna zavarovalnica in njej nadrejene osebe so pridobile dovoljenje Banke Slovenije, da lahko v Deželni banki Slovenije (DBS) obvladujejo do ene tretjine delnic. Družbi Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica sta četrtinski delež banke od Kapitalske zadruge kupili sredi januarja.

Banka Slovenije je Prvi osebni zavarovalnici in njej nadrejenim osebam 12. februarja izdala dovoljenje za lastniški delež v DBS nad 10 do 20 odstotki in nad 20 odstotki do ene tretjine delnic, izhaja iz objave na spletni strani regulatorja.

Skupina Prva in Prva osebna zavarovalnica sta pogodbo o nakupu 9,9- in 15,1-odstotnega deleža podpisali pod odložnimi pogoji, med katerimi je tudi pridobitev dovoljenja varuha konkurence. Družbi sta vlogo oddali 23. januarja, agencija za varstvo konkurence pa o njej še ni odločila, je razvidno s spletne strani agencije.

V Prvi osebni zavarovalnici so povedali, da so se za vstop v DBS, s katero že poslovno sodelujejo, odločili, ker želijo resneje zasesti mesto na slovenskem trgu finančnih storitev. S tem bo bilančna vsota Prve in DBS skupaj znašala okoli dve milijardi evrov, so navedli.