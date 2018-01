Skupščina za male delničarje

Celje – Predsednik uprave in generalni direktor celjske Cinkarne Tomaž Benčina je za 27. februar sklical izredno skupščino družbe, ki jo je zahtevalo več manjših delničarjev, ki imajo v lasti nekaj več kot pet odstotkov delnic. Skupščini predlagajo, da upravo pooblasti za nakup lastnih delnic družbe za nekaj manj kot deset odstotkov vseh delnic do 1. maja letos.

Cinkarna že ima 2149 lastnih delnic in bi tako v fond lastnih delnic kupila še največ 81.462 delnic družbe. V predlogu, ki ga je uprava od manjšinskih delničarjev prejela 8. januarja, so predlagatelji svojo pobudo utemeljili s tem, da ima Cinkarna 46 milijonov evrov depozitov in nima dolgov, uprava pa za leto 2018 napoveduje dodatno izboljšanje poslovanja. S tem bi lastnikom že to pomlad delno vrnila kapital, saj ga je zadnja leta vračala le z izplačili dividend, obenem pa bi se s povečanjem sklada lastnih delnic lahko povečala vrednost delnic. Ker lastne delnice nimajo glasovalnih pravic, bi se s tem spremenila tudi razmerja ob odločanjih na skupščini.

Cinkarna v letu 2018 načrtuje 199,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in 32,6 milijona evrov čistega dobička, kar je šest oziroma 16 odstotkov več kot v letu 2017, ko je imela okoli 28 milijonov evrov čistega dobička. Če bo predlog delničarjev na skupščini sprejet, bi Cinkarno nakup lastnih delnic stal največ 18,7 milijona evrov.

A izida glasovanja delničarjev na februarski skupščini ni mogoče napovedati, saj je lastništvo Cinkarne močno razpršeno, največji lastnik pa je z okoli 20 odstotki državna Modra zavarovalnica, ki jo vodi Borut Jamnik, ki je obenem tudi predsednik nadzornega sveta Cinkarne. Če gre pri predlogu – za njim po naših podatkih ne stoje le manjši delničarji, ki so se podpisali pod predlog – za povišanje obrambnega zidu pred sovražnim prevzemom Cinkarne ter za vpliv na povišanje vrednosti delnice, ki je po mnenju delničarjev podcenjena, bi lahko bil predlog na skupščini izglasovan. Čer pa je dejanski motiv le predčasna kapitalizacija v interesu peščice delničarjev v času, bodo državni lastniki in banke, ki so delnice zasegle v stečajih prejšnjih delničarjev, predlogu nasprotovale.