Skupščine RTC Krvavec jutri ne bo

Na skupščini naj bi imenovali prokurista in potrdili pogodbo o refinanciranju dolgov RTC Krvavec.

Cerklje na Gorenjskem – Za jutri sklicana skupščina RTC Krvavec, na kateri naj bi potrdili imenovanje prokurista družbe in sprejeli sklep o podpisu pogodbe z Intesa Sanpaolo bank o refinanciranju dolgov RTC Krvavec, ki je del dogovora Uniorja, ki namerava RTC Krvavec prodati, in Alpsko investicijsko družbo podjetnika Janeza Janše kot kupcem, je odpovedana, so potrdili v Uniorju.

Skupščina je menda odpovedana, vendar pomočnik direktorja Uroš Zupan o tem uradnega obvestila nima, medtem ko je Srečko Retuznik pred kratkim odstopil kot direktor RTC Krvavec. Zupan je dejal le, da je tudi sam slišal, da je skupščina odpovedana, komentarja pa v zvezi s tem ni hotel dati.

»Skupščina bo v maju, na kateri bomo poleg predvidenih sklepov odpovedane skupščine potrjevali tudi revidirane rezultate za leto 2017,« so še sporočili iz Uniorja.

Uroš Zupan je povedal le, da zaključujejo razmeroma uspešno sezono, v kateri so na Krvavcu skupaj prepeljali 185.000 smučarjev. Ob zgodnjemu začetku smučarske sezone (naprave so pognali že novembra lani) pa jim v zadnjem obdobju dela več preglavic nestanovitno vreme in je temu primeren obisk.