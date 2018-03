Slovenski podizvajalci nepoplačani pri hrvaškem gradbincu Viaduktu

Ljubljana – Slovenska podjetja in finančna uprava so v stečaju hrvaškega gradbenega podjetja Viadukta nasedli z okoli 4,5 milijona evrov. Večino zneska so terjatve nepoplačanih podizvajalcev pri gradnji akumulacijskega jezera hidroelektrarne Brežice.



Javno podjetje Infra je leta 2015 z Rikom podpisalo pogodbo za gradnjo akumulacijskega bazena za hidroelektrarno (HE) Brežice. Priglašeni podizvajalec za gradbena dela je bil hrvaški Viadukt. Ta je lani jeseni pristal v, po oceni hrvaškega sodišča, najbolj zapletenem in najobsežnejšem mogočem stečajnem postopku. Slovenski podizvajalci pa so ostali nepoplačani.



Viadukt nam je ostal dolžan okoli 490.000 evrov, je dejal direktor novomeškega podjetja NG nizke gradnje Darko Vidmar. Za majhno podjetje s tremi milijoni evrov prihodkov to pomeni ogromno težavo. »Za plače na leto namenimo 800.000 evrov. Torej si lahko predstavljate, koliko nam to pomeni. To ni samo en regres, ampak konkretna zadeva. Trudimo se, da nekako preživimo iz minulega dela,« je rekel Vidmar.