Slovenski Nervteh navdušil s svojo tehnologijo

Ba. Pa.

Ljubljana − Slovensko zagonsko podjetje Nervteh je na enem največjih in najpomembnejših avtomobilskih sejmov NAIAS (North American International Auto Show) požel izjemno navdušenje obiskovalcev, strokovne javnosti in potencialnih investitorjev. Med zadnjimi je najpomembnejši predstavnik sklada VectoIQ Stephen Girsky, nekdanji podpredsednik in član uprave ameriškega avtomobilističnega velikana General Motors.

Podjetje se je sejma udeležilo kot eden od sedmih finalistov tekmovanja s področja mobilnosti Autonomous Vehicles and Control Systems, ki ga organizira ameriški pospeševalnik Techstars. Predstavitvena stojnica slovenskega start-upa je bila poleg predstavitvenega prostora korporacije Magna. Kar pa seveda ni edini razlog za množičen obisk.

NAIAS je eden največjih avtomobilističnih sejmov, primarno namenjen predstavitvi futurističnih tehnologij in ključnih inovacij na področju avtomobilistične industrije, varnosti in mobilnosti. Obišče ga približno 800.000 obiskovalcev, več kot pet tisoč novinarjev in predstavnikov medijev ter okoli 40.000 predstavnikov strokovne javnosti.

Mlado zagonsko podjetje, ki ga vodi Matej Vengust, razvija simulator vožnje oziroma tehnologijo za simulacijo vožnje in evalvacijo voznikov. Na področju trenutnih tehnologij za avtonomna vozila pa zapolnjujejo pomembno vrzel, in sicer z vnosom elementov človeškega odločanja oziroma tako imenovanega human decision making.

Zagonsko podjetje je prejemnik investicije SK50 Slovenskega podjetniškega sklada, alumni ABC-pospeševalnika in portfeljski start-up Zavarovalnice Triglav.