Nasa in SpaceX stranki slovenskih podjetij

Vitanje – Dewesoftovo merilno tehniko uporabljajo vesoljske agencije in proizvajalci, kot je SpaceX Elona Muska. Sinergise je prehitel Google in Microsoft, Skylabsovi procesorji skrbijo za nemoteno delovanje satelitov, Balmar bo morda v prihodnosti na Luni tiskal kovinske dele, Cosylab mogoče naredil kontrolni sistem za raketo, v Duolovih kupolah pa bi lahko bivale prve človeške posadke na Marsu.



Trboveljski proizvajalec strojne in programske opreme za izvajanje meritev Dewesoft z ameriško vesoljsko agencijo Naso sodeluje že 15 let, in sicer od testiranja komponent do spremljanja delovanja raketoplana. Sodelujejo tudi z drugimi vesoljskimi agencijami. Skupaj s francoskim partnerjem se bodo prijavili na razpis Evropske vesoljske agencije (ESA), kjer bi testirali raketne motorje Arianne 6, ki naj bi vzletela čez pet let, je povedal Marko Novak iz Dewesofta. Med njihovimi strankami sta tudi Boeing in SpeceX Elona Muska, ki sta njihovo opremo uporabila pri testiranju komponent.

»Delati za vesoljsko industrijo je tisto, kar si marsikdo želi. To je dokaz sposobnosti, zraven je tudi nekaj prestiža. Predvsem pa pomeni, da se lažje pozicioniramo na drugih industrijskih področjih, ne tako zahtevnih, kot je vesoljska tehnika, a kjer je množica kupcev,« je povedal Novak.

Ena takih je tudi letalska industrija, saj je od vesoljske do letalske panoge po njegovih besedah le pol koraka. V letalstvu so izkušnje pridobivali tudi v podjetju Balmar in nato vstopili v vesoljsko industrijo. V celjskem podjetju se ukvarjajo s 3D-tiskom kovinskih materialov ter tako nagrajujejo in izdelujejo komponente, uporabne v letalstvu in vesolju.

»Za vesolje je naša tehnologija zelo zanimiva. Tiskanje na vesoljski postaji z našo metodo ne pride v poštev zaradi praška, ki bi lahko ogrozil varnost. Gradnja kovinskih delov na Luni pa je stvar, o kateri se lahko pogovarjamo,« je dejal direktor družbe Matej Balažic.



Boljši od Googla



Skylabs je na mednarodnem trgu vesoljskih tehnologij najprepoznavnejše po procesnem jedru, ki je vgrajeno v komponente satelita. Njihov procesor je majhen, a robusten, je dejal direktor Skylabsa Tomaž Rotovnik: »To je dodatna pika na i, ki jo podjetje lahko ponudi s svojimi izdelki, vgrajenimi okoli tega procesorja, da lahko zaznavamo varnostno kritične situacije v vesolju. Lahko služimo kot nadzorni modul, ki skrbi, da na satelitu vse teče, kot je treba.«

Po njegovih besedah je njihova vizija inoviranje na trgu vesoljskih tehnologij z novimi prebojnimi tehnologijami, izdelki in rešitvami. Podatke iz satelitov pa uporabljajo v podjetju Sinergise, kjer so vzpostavili Sentinel Hub, ki omogoča pregled satelitskih posnetkov za izbran del sveta. Uporabniki imajo možnost prenosa in uporabe posnetkov v aplikacijah. Iz satelitov prihaja vse več podatkov, je povedal Grega Milčinski, direktor družbe Sinergise. Uporaba njihove storitve raste, najpogosteje uporabniki pregledujejo dogajanje z vegetacijo, aplikacije pa omogočajo tudi nadzor gozdnih požarov, krčenje tropskih gozdov, poplave in tako dalje.

Mednarodna konferenca v Vitanju je bila namenjena razpravi o močnem ekosistemu za razvoj vesoljskih tehnologij. Foto: Jure Eržen/Delo

»Želimo hitro rasti, in to nam uspeva. Kar smo naredili, ni nihče drug, vključno z Googlom, Microsoftom in drugimi. Uspelo nam je narediti storitev, ki je precej boljša od njihovih,« je dejal Milčinski.

V družbi Cosylab, kjer imajo skoraj 200 zaposlenih in se ukvarjajo s kontrolnimi sistemi, svoje znanje iz različnih področij, kot so kontrolni sistemi za pospeševalnike in kontrolni sistemi za zdravljenje raka s protonsko terapijo, prenašajo tudi na področje vesoljske tehnologije. »Ideja in želja vsakega je, da bi nekoč naredil kontrolni sistem za satelit, raketo ali druge večje sisteme,« je dejala Andreja Smole iz Cosylaba. Prejšnji mesec so se prijavili tudi na razpis Evropske vesoljske agencije. Reference te in Nase namreč tlakujejo pot tudi v drugo industrijo, je dodala.

Osvajalci Marsa v Duolovih kupolah

Podjetje Duol s partnerji pa raziskuje možnosti bivanja na Marsu. Kot smo že poročali, skupaj z japonskim proizvajalcem membran razvijajo membrane, iz katere bi bile kupole za bivanje članov posadk. »Naša prednost je manjša prostornina in teža, kar je pomembno za prevoz na Mars. Vsi drugi koncepti temeljijo na nosilnih konstrukcijah. Izhajamo iz tega, da na Mars pripeljemo le platno in ventilator. Naša rešitev je torej napihljiva kupola, njene stene pa tvori led. Ta je istočasno izolacija in zaščita pred kozmičnim sevanjem,« je pojasnil Dušan Olaj, lastnik Duola. Led bi pridobivali na Marsu, med gradnjo kupole. Po njeni demontaži bi led porabili za pridobivanje vodika, torej za pogonsko gorivo za vrnitev na Zemljo.