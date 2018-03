Sodišče Certi holding še drži ročno zavoro

»Glede dogajanja v Certi holding (CH) je po zadnji skupščini odločal zgolj cerkljanski pust,« se je malce pošalil zdajšnji direktor Certe Borut Pirih, ki je hkrati pojasnil, da v zadnjih treh mesecih sicer normalno poslujejo, a hkrati nestrpno pričakujejo odločitve sodišča, med drugim tudi o registraciji vodstva. Sodišče je o (nekaj) predlogih za vpis v sodni register že odločalo. Zoper odločitev je bila vložena pritožba, zato so zadevo odstopili v reševanje pristojnemu Višjemu sodišču v Kopru. Ko bo odločitev pravnomočna, bodo izpolnjeni pogoji za odločanje o preostalih predlogih, so nam pojasnili z novogoriškega sodišča. Za danes je bil razpisan narok v primeru tožbe družbe Alea Iacta glede omenjene ničnosti skupščine, a je njen zastopnik Sergej Racman naposled soglašal s ponujeno mediacijo. »Ni logike, da bi se mediirali, če pa zahtevajo ničnost. Je to denarno nadomestilo? Mi svojega predloga nimamo,« je zatrdil direktor uprave Postojnske jame, ki je večinski lastnik CH, in še nepotrjeni predsednik nadzornega sveta družbe Marjan Batagelj.