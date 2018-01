Sodišče priznalo za 4,1 milijarde evrov terjatev do Agrokorja

V Sloveniji imata največ priznanih terjatev Mercator in Izet Rastoder.

K. M., STA

Zagreb - Zagrebško sodišče, ki obravnava gospodarske zadeve, je objavilo seznam priznanih in prerekanih terjatev do koncerna Agrokor. Priznanih terjatev je po poročanju STA po novem za 4,1 milijarde evrov, kar je manj od predloga izredne uprave. Razlika predstavlja terjatve, ki so jih upniki medsebojno prerekali oz. izpodbijali.

Vodja izredne uprave Agrokorja Ante Ramljak je novembra lani priznal za okoli 5,5 milijarde evrov terjatev do koncerna in jih prerekal za približno 2,2 milijarde evrov. Do slednjih se sodišče v tem postopku ni opredeljevalo.

Sodišče je objavilo rešitev za prvotno objavljen seznam priznanih terjatev, iz katerih je izvzelo terjatve, ki so predmet spora med upniki. Ti imajo zdaj osem dni časa, da se na odločitev sodišča pritožijo. Obenem so začeli teči tudi roki za oblikovanje razredov upnikov in stalnega upniškega odbora.

Med prerekanimi terjatvami ima največjo v višini 1,1 milijarde evrov ruska Sberbank, med prerekanimi terjatvami, o katerih se upniki ne morejo sporazumeti, pa ima največji delež Adris Grupa, ki izpodbija za 1,32 milijarde evrov terjatev.

Iz Slovenije sta med največjimi upniki s priznanimi terjatvami do vseh družb iz koncerna Agrokor Mercator, ki ima priznanih za 8,4 milijona evrov terjatev, in Izet Rastoder, ki ima za 5,3 milijona evrov priznanih terjatev. Več kot milijon evrov priznanih terjatev ima tudi Perutnina Ptuj, seznam sodišča povzemajo Finance.