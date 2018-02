Soros odstopil od nakupa Tuša

V Tušu so že začeli pogajati z bankami in drugimi upniki o novem sporazumu o finančnem prestrukturiranju.

Ma. F., STA

Ljubljana – Svetovno znani vlagatelj in milijarder George Soros je odstopil od nakupa Tuša. Po navedbah TV Slovenija se je Soros, ki se je za Tuš potegoval prek sklada Quantum Strategic Partners, umaknil zaradi nadaljnje vloge lastnika Mirka Tuša v družbi.

Spletni portal Siol poroča, da se postopek prodaje, ki ga je v začetku leta 2016 začela skupina bank upnic z več kot polovico terjatev do Tuša, tako končuje brez izbire kupca. Nihče od ponudnikov, ki so bili v ožjem izboru, naj se namreč na koncu ne bi odločil za oddajo ponudbe, s katero bi zadovoljil pričakovanja bank upnic.

Da se je pogodba za pogajanja, ki so jo banke podpisale s skladom Quantum Strategic Partners Georgea Sorosa za odkup terjatev do Tuša, iztekla, smo pisali v Delu.

Bančni konzorcij pod vodstvom NLB, v njem pa naj bi bile še Abanka, SID banka, Gorenjska banka in Heta, išče kupca za okoli 300 milijonov terjatev do skupine Tuš. Sredi lanskega leta je kot edini kupec v igri ostal angleški sklad Anacap Financial Partners, ki pa je za terjatve zahteval okoli 60-odstotni popust. Večina bank je zato od nadaljnjih pogovorov odstopila.

Kot dodaja Siol, so se v Tušu že začeli pogajati z bankami in drugimi upniki o novem sporazumu o finančnem prestrukturiranju, na podlagi katerega bi na posojila plačevali nižje obrestne mere.