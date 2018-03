SportyCo se predstavlja na Nasdaqovem dogodku

Ba. Pa.

Med 20 podjetji, ki se v New Yorku udeležujejo prvega svetovnega foruma podjetij iz sveta kripto skupnosti (Crypto Business Forum), je tudi v slovensko podjetje SportyCo, ki ga zastopata soustanovitelja Marko Filej in Simon Žgavec.

»Ponosni smo, da lahko SportyCo predstavimo akreditiranim investitorjem v ZDA. Verjamemo, da smo s sodelovanjem na ekskluzivnem Nasdaq dogodku, kamor je bilo povabljenih samo 20 podjetij iz celega sveta, SportyCo ekosistem še bolj uveljavili tudi preko luže - in to ne samo v kripto skupnosti, ampak tudi pri bolj klasičnih investitorjih, ki do sedaj v tej novi ekonomiji še niso bili tako domači,« je tik pred predstavitvijo projekta SportyCo v poslovni stavbi Nasdaq dejal Filej.

SportyCo je decentralizirani športni naložbeni ekosistem, ki nadarjenim športnikom omogoča, da se potegujejo za finančna sredstva, potrebna za njihov športni razvoj in uspeh.

Bržčas se je prvič v zgodovini znamenitega oglaševalskega epicentra na Times Squaru na enem največjih svetovnih reklamnih zaslonov pojavilo tudi slovensko podjetje direktorja Marka Fileja. Foto: arhiv podjetja