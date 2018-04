Spotify polepšal dan tehnološki panogi

Delnice največjega ponudnika glasbenih datotek na svetu so vlagatelji prvi dan kotacije razgrabili.

Šveski Spotify je največji ponudnik glasbenih datotek na spletu. Žal v Sloveniji uradno njihove storitve še niso dosegljive. Po zadnjih dosegljivih podatkih ima stran okoli 170 milijonov aktivnih uporabnikov, letos naj bi število uporabnikov doseglo okoli 200 milijonov.

Prihodki bodo po pričakovanjih letos znašali okoli pet milijard evrov, kar je za petino več kot lani. A kljub temu bo platforma ustvarila okoli 230 milijonov evrov izgube iz poslovanja in seveda tudi čisto izgubo.

Začetek najbolj vroč

Kotacija družbe na borzi v New Yorku je zanimiva v več pogledih. Prvi je že ta, da je bilo zanimanje za delnice izjemno, čeprav so delnice tehnoloških podjetij v zadnjem obdobju v nemilosti vlagateljev zaradi afere Facebook z uhajanjem podatkov o uporabnikih. Tržna kapitalizacija družbe je ob začetku trgovanja dosegla kar 29,5 milijarde dolarjev (24 milijard evrov). Do konca dneva se je cena delnic znižala za šestino, kljub temu pa je dobrih 20 milijard evrov tržne kapitalizacije precej nad pričakovanji analitikov.

Na borzo brez IPO

Druga posebnost je ta, da družba pred tem ni izvedla klasične javne ponudbe delnic, ampak je delnice ponudila vlagateljem neposredno na borzi. Vlagatelji so tako v začetku trgovanja še lovili oporo glede cene delnic. To je tudi verjetno razlog tako velikega nihanja prvi dan trgovanja. Lovljenje »prave« cene je bilo toliko težje tudi zato, ker leta 2008 ustanovljena družba posluje s kar zajetno izgubo.

Prav slabo poslovanje bi lahko v prihodnjem obdobju še znižalo ceno delnic. Poleg tega bodo prosto prenosljive postale tudi delnice v lasti zaposlenih in drugih notranjih kupcev, kar bo po pričakovanjih analitikov povečalo ponudbo. Tudi druge tehnološke delnice, ki so bile v zadnjem obdobju uvrščene v borzno kotacijo, nimajo najbolj spodbudnih začetkov. Cena delnic družbe Snap, upravljavca družbenega omrežja snapchat, se je od uvrstitve na borzo marca lani zmajšala za skoraj polovico. Zgolj od sredine februarja, ko je bil dosežen letošnji vrh, se je cena znižala za tretjino.

Afera Facebook še vedno straši

Delnice Tehnoloških podjetij so v zadnjem obdobju v primežu škandala, ko se je razvedelo, da bo bili podatki okoli 50 milijonov uporabnikov družabnega omrežja facebook uporabljeni za manipulacijo v predvolilni kampanji v korist ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poleg tega se je ameriški predsednik z objavami na twitterju lotil spletne trgovine Amazon. Cena delnic Facebooka se je od razkritja afere znižala za šestino.

Zanimivo, največ so v tem obdobju izgubile prav delnice Twitterja, ki so se pocenile za četrtino. Kljub temu je cena teh delnic še vedno višja kot na začetku leta, saj jih je povzdignila objava poslovnih rezultatov. Družba je zadnje lansko četrtletje sklenila z dobičkom, kar je prvi dobiček v zgodovini družbe. Toda družabna omrežja prihodke ustvarjajo predvsem z oglaševanjem, morebiten upad števila uporabnikov zaradi težav z varnostjo osebnih podatkov pa bi lahko prihodke večini spletnih velikanov močno oklestil.