Stečajni upravitelj KGZ Krpan išče najemnike za agrocentre

Ba. Pa., STA

Ljubljana/Cerknica - Stečajni upravitelj Kmetijsko-gozdarske zadruge (KGZ) Krpan, ki je v stečaju končala pred nekaj več kot dvema mesecema, po pridobitvi najemnikov za sedem živilskih maloprodajnih trgovin na Notranjskem, zdaj išče še najemnike za kmetijske trgovine (agrocentre). Najemniki morajo ponudbe oddati najpozneje do 26. februarja.

Stečajni upravitelj Sašo Drobnak v najem ponuja pet kmetijskih trgovin v Cerknici, Igi vasi v občini Loška dolina, na Vrhniki, v Ilirski Bistrici in v Novi vasi na Blokah s pripadajočimi skladiščnimi in drugimi pomožnimi prostori, ter funkcionalnimi zemljišči, namenjenimi parkiranju. Vse agrocentre bodo izbrani ponudniki v najem dobili s pripadajočo opremo za izvajanje trgovske dejavnosti.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega, več ali vse agrocentre, ki so predmet vabila, danes objavljenega na spletnih straneh Ajpesa. Sklenitev najemne pogodbe za posamezen agrocenter bo možna le s sočasnim odkupom celotne zaloge trgovskega blaga, ki se nahaja v njem.

Ponudbe morajo najemniki oddati najpozneje do 26. februarja, pred tem pa so ta teden možni tudi ogledi.

Za sedem živilskih trgovin KGZ Krpan na Notranjskem - te so za številne prebivalce predstavljale edino trgovino v kraju - je Drobnak nedavno kot najugodnejšega najemnika za izbral Mercator. Trgovine v Begunjah, Cerknici, Godoviču, Novi vasi, Starem trgu, Uncu in Babnem Polju bodo predvidoma spet odprte v nekaj manj kot dveh mesecih.

Drobnak išče še najemnike za trgovini v Osilnici in v Verdu pri Vrhniki, ter za trgovino Sonček v Starem trgu, medtem ko za trgovino Pepelka, prav tako v Starem trgu, zanimanja ni bilo.

KGZ Krpan je šel v stečaj konec novembra, potem ko delavcem več mesecev ni izplačal plač in je imel blokirane račune. Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice prijavijo do vključno 27. februarja. Ker so bili od oskrbe KGZ Krpan zelo odvisni prebivalci oddaljenih krajev, je stečajni upravitelj napovedal, da bo postopek vodil aktivno in iskal skupne interese z lokalnimi deležniki.