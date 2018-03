Štirje snubci za Gorenje

Velenje – Uprava noče razkriti imen korporacij, ki so zainteresirane za strateško partnerstvo z Gorenjem ter ne bo komentirala ugibanj o tem v medijih, so sporočili iz Gorenja.

Tako je danes Gorenje prek Ljubljanske borze objavilo le, da so v zvezi z iskanjem novega strateškega partnerja – potem, ko je korporacija Panasonic sicer ostala solastnica, ne pa tudi pomemben razvojni in proizvodni partner – prejeli štiri nezavezujoče ponudbe. »Vsi so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in prihajajo iz Azije,« pravijo v Gorenju.

Zagotovili so, da bodo do 13. marca pregledali ponudbe ter svojo odločitev o nadaljnjih postopkih objavili 15. marca. V skladu s pogodbami o zaupnosti z zainteresiranimi strateškimi partnerji delniške družbe Gorenje pa ne bodo komentirali morebitnih špekulacij v medijih o imenih zainteresiranih partnerjev.

Kako se bo zdaj nadaljevalo izbiranje oziroma dogovarjanje z morebitnim strateškim partnerjem? »Po proučitvi prejetih nezavezujočih ponudb s strateškega vidika bodo določeni potencialni investitorji povabljeni k izvedbi postopka skrbnega pregleda,« odgovarjajo v Gorenju.

Zatem bodo v času skrbnega pregleda potencialni partnerji dobili dodatne informacije, omogočen jim bo dostop do virtualne podatkovne sobe s podatki o Skupini Gorenje, obisk in ogled izbranih proizvodnih lokacij ter sestanki z vodstvom Skupine.

Gorenje je lani za svetovalno družbo pri iskanju strateškega partnerja izbralo italijansko podružnico investicijske banke Rothschild & Co., za pravno podporo pa Odvetniško pisarno Jadek & Pensa. Za to so se nadzorniki in uprava s Franjem Bobincem na čelu odločili (tudi) zaradi zahtev nekaterih delničarjev Gorenja, da je treba zagotoviti uresničevanje veljavnega strateškega načrta ter dobičkonosnost skupine.

Spomnimo, da se je Panasonic iz strateškega partnerstva umaknil zaradi spremembe svoje svetovne strategije, ko je vsaj začasno opustil vlaganja v povečanje tržnega deleža na trgu gospodinjskih aparatov v Evropi.