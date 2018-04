Stojan Nikolić ostaja na vrhu HSE

Nadzorni svet Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) je Stojanu Nikoliću, finančnemu direktorju HSE podaljšal mandat za naslednje štiriletno obdobje. Drugi mandat bo Nikoliću nastopil 1. okobra. »Nikolić je s svojimi rezultati v celoti upravičil naša pričakovanja,« je po seji povedal Milan Perović, predsednik nadzornega sveta HSE.



S ponovnim imenovanjem Nikolića na mesto finančnega direktorja je bil zadovoljen tudi generalni direktor HSE Matjaž Marovt. Dejal je, da so pred HSE številni izzivi in priložnosti, ki sta jiih z Nikolićem zastavila v preteklem obdobju. »Njegovo ponovno imenovanje družbi zagotavlja kontinuiteto, stabilnost in zagotovilo, da se bodo zastavljeni cilji realizirali v načrtovanem obsegu in na že preverjen, utečen način,« je dejal Marovt.