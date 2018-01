Svet delavcev Luke Koper o razmerah po menjavi uprave

Ba. Pa., STA

Koper − Svet delavcev Luke Koper bo na današnji seji obravnaval razmere po razrešitvi stare Matićeve in imenovanju nove uprave prejšnji petek. Na sejo so povabili tudi novo upravo pod vodstvom Dimitrija Zadela, ki jo že čaka vrsta izzivov.

Svet delavcev Luke ponavadi zaseda naslednji delovni dan po seji nadzornega sveta družbe, a to pot utegnejo biti razmere nekoliko napete. Zaposleni so namreč dolgo časa glasno nasprotovali menjavi uprave z Dragomirjem Matićem na čelu. Ta se je lahko pohvalila z rekordnimi rezultati iz poslovanja, a so ji najprej delničarji na izredni skupščini prejšnji teden izrekli nezaupnico, nadzorniki pa nato brez glasu proti razrešili.

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je v petek sicer umiril žogico in napovedal, da bodo novi upravi »nudili celotno podporo, da se prilagodijo in uvedejo v naš sistem«. Vendar bo moral Zadel, ki se ob petkovem imenovanju ni izjasnil glede tega, kaj bodo njegove prioritete in kakšni bodo njegovi prvi koraki na čelu družbe, delavcem najbrž marsikaj pojasniti.

Novo upravo najprej čaka priprava poslovnega načrta za tekoče leto, saj je nadzorni svet družbe predlog poslovnega načrta Matićeve uprave večkrat zavrnil. Prav tako bo moral Zadel v ospredje postaviti problematiko delavcev IPS, ki je bila eden glavnih kamnov spotike prejšnje uprave. Novi predsednik uprave je sicer v petek dejal, da gre pri IPS najprej za pravno, in ne stroškovno vprašanje. Tudi drugih izzivov ne manjka, vključno z razvojnimi načrti pristanišča s podaljšanjem prvega pomola na čelu.

Neuradno naj bi svet delavcev danes oblikoval tudi delovno skupino, ki bo preverjala, ali je bila razrešitev članov Matićeve uprave zakonita ali ne.