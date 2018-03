Tab Mežica z rekordnimi prihodki

N. G., STA

Tovarna akumulatorskih baterij (Tab) Mežica je lani doseglo rekordne prihodke od prodaje. Znašali so 270 milijonov evrov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2016. Celotna skupina bo imela okoli 330 milijonov evrov prihodkov od prodaje, so pojasnili v Tab Mežica.



Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je lani znašal 30 milijonov evrov, kar je devet odstotkov več kot leta 2016, so dodali v mežiški družbi, ki je lani glede na leto prej tudi povečala proizvodnjo. Lani je prodala 2,9 milijona kosov startnih baterij in 1,5 milijona kosov industrijskih elementov.



Podoben obseg proizvodnje načrtujejo tudi letos, ko računajo, da se bodo prihodki iz prodaje še povečali, in sicer na 277 milijonov evrov, poroča STA.



Podjetje ima v Evropi pri prodaji industrijskih celic od 15- do 20-odstotni tržni delež, pri startnih baterijah pa od pet- do sedemodstotni tržni delež.



Tab Mežica medtem načrtuje vlaganja v tovarni v Žerjavu v višini osem milijonov evrov, s čimer želi doseči 20-odstotno povečanje proizvodnje. Podjetje je okoljevarstveno soglasje za naložbe že pridobilo, trenutno je v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, so pojasnili v družbi, ki je lani v povprečju imela 640 zaposlenih, v vseh družbah na Koroškem pa 820 zaposlenih.