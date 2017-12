Technoplast v novem letu z 71 delavci manj

Blejska Dobrava – Podjetje Technoplast, ki je del skupine Grah, bo po novem letu predvidoma odpustilo 71 delavcev. Direktor družbe Robert Grah je kot razlog odpuščanja presežnih delavcev navedel opuščanje proizvodnega programa v podjetju in reorganizacijo delovnih procesov.



Na vprašanje, ali drži, da je podjetje, ki ima okoli 200 zaposlenih in izdeluje proizvodna orodja za brizganje plastike in izdelke iz plastičnih materialov, izgubilo pomemben posel z nemškim proizvajalcem avtomobilov Volkswagen, za katerega so doslej izdelovali sestavne dele iz plastičnih mas za opremo avtomobilov, Robert Grah ni odgovoril.