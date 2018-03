Telekom dokapitaliziral kosovski Ipko

Telekom Slovenije je za 15 milijonov evrov dokapitaliziral kosovsko hčerinsko družbo Ipko, je razvidno iz sporočila na Seonetu. Razloga dokapitalizacije sicer Telekom ne razkriva, verjetno pa gre za finančno sanacijo družbe, ki posluje z izgubo.

Ipko je bil ustanovljen pred desetimi leti in ima na Kosovu 47-odstotni tržni delež fiksnih in širokopasovih priključkov in 35-odstotni tržni delež mobilne telefonije. V prvih devetih mesecih lani je ustvaril 54,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v istem obdobju predlani. Dobiček iz poslovanja je v prvih devetih mesecih lani dosegel 2,8 milijona evrov in se je povečal skoraj za tretjino. A to še ni zadoščalo za pozitivno poslovanje in Ipko je v prvih treh četrtletjih lani ustvaril 459 tisoč evrov čiste izgube.

Telekom je februarja letos postal sto odstotni lastnik kosovske družbe, potem ko je odkupil še 6,89 odstotka družbe za 2,98 milijona evrov. To Ipko vrednoti na 43 milijonov evrov, a moramo opozoriti, da je imel Telekom za delež že leta 2009 sklenjeno nakupno opcijo. Ipko je največja naložba Telekoma Slovenije v tujini potem, ko je največji slovenski operater novembra lani prodal 45-odstotni delež v makedonskem ONE VIP.

Telekom bo lansko poslovanje predvidoma razkril 5. aprila. Družba naj bi zaradi povečanih rezervacij leta 2017 ustvarila bistveno manjši dobiček kot leta 2016.