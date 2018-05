Tim Cook s predsednikom o Kitajski

Izvršni direktor ameriškega tehnološkega velikana Apple se je prejšnji teden sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in se z njim pogovarjal o tem, kako preprečiti trgovinsko vojno s Kitajsko, ki bi Applu zelo škodila.

Tim Cook je bil po študiju v ameriški zvezni državi Alabama konec osemdesetih let prejšnjega stoletja več kot deset let zaposlen v družbi IBM, konec 90. let pa mu je Steve Jobs, vizionarski vodja računalniškega velikana Apple, predlagal, naj se pridruži Applu. Cook je sprejel njegovo ponudbo in bil pri Applu odgovoren za logistične naloge. Zagotavljal je, da je podjetje zelo dobro sodelovalo z zunanjimi proizvajalci, zato mu mnogi pripisujejo največ zaslug za to, da je Applova proizvodna in dobavna veriga med najučinkovitejšimi na svetu.