Tobačna industrija išče svoj prostor z novimi izdelki

Tobačna industrija se že nekaj časa spopada s številnimi izzivi in spreminjajočo se zakonodajo. Poleg obvezne uporabe previdnostnih nalepk na embalažah tobačnih izdelkov se od proizvajalcev zahteva tudi pridobitev dovoljenja za vsak nov tobačni izdelek, kar je zapleten in drag postopek, ki si ga vsako podjetje ne more privoščiti.

Sedanje zavzemanje ameriške FDA za strogo omejitev ravni nikotina v cigaretah bi lahko vplivalo tudi na prodajo cigaret. Po drugi strani se potrošnik vse bolj zaveda škodljivega vpliva kajenja na zdravje ter se namesto tradicionalnih cigaret usmerja v nove alternativne tobačne izdelke.