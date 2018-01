Poslovnež bo Trumpove nasprotnike podprl s 30 milijoni dolarjev

Ameriški milijarder, podpornik demokratske stranke in zagrizeni nasprotnik predsednika Donalda Trumpa bo letos namenil 30 milijonov dolarjev za predvolilne kampanje demokratskih kandidatov, ki bodo novembra letos kandidirali za izvolitev v predstavniški dom ameriškega kongresa.

Thomas Fahr Steyer je po študiju ekonomije in politologije na ameriški Univerzi Yale sredi 80. let prejšnjega stoletja ustanovil investicijsko družbo Farallon Capital s sedežem v San Franciscu. Z razmeroma tveganim vlaganjem na nestabilnih trgih je uspešno vodil družbo Farallon, ki upravlja premoženje, vredno več kakor 20 milijard dolarjev, leta 2012 pa se je odločil, da se bo posvetil predvsem človekoljubni dejavnosti in ozaveščanju ljudi o podnebnih spremembah.