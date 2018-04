Topolšico bi rad prevzel nadzornik Krivc

Topolšica - Že pred leti so se lastniški deleži v Naravnem zdravilišču Topolšica spreminjali, najbolj stabilen lastnik z nekaj več kot četrtino delnic zdravilišča pa je ostajalo Združenje multiple skleroze Slovenije. Za vpliv na delovanje in pooslovanje term je združenje zainteresirano tudi zaradi tega, ker v Termah Topolšica s terapijami lepo skrbijo za njihove člane. Tudi zdaj, ko je iz ACH nastala družba Intus Invest objavila nam,ero, da bo v največ 30 dneh podala prevzemno ponudbo za zdravilišče, bo najtrši oreh prav združenje multiple skleroze. Ali bo nekdanjemu finančniku Hermana Rigelnika v ACH Petru Krivcu, ki je v zdravilišču eden izmed nadzornikov, uspelo prevzeti terme? Še najlaže bo prišel do deležev obeh nekdanjih podjetij Tomaža Ročnika, saj je eno v stečaju, drugo pa na DUTB.