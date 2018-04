Trajnost je tudi poslovna spremenljivka

Podjetja se vse bolj zavedajo, kako pomembno je, da so družbeno odgovorna in da trajnostno poslujejo. Nekatera, še posebno tista, ki so vključena v dobaviteljske verige multinacionalk in ki delujejo dolgoročno, te koncepte že vključujejo tudi v poslovne modele.

Družbena odgovornost poenostavljeno pomeni, da podjetje posluje in ravna odgovorno do okolje, v katerem deluje, kjer živijo njegovi zaposleni in kupci, vse bolj pa tudi, da trajnostno ravna z naravnimi viri. V poslovnem svetu so bila dolgo glavna merila cena, kakovost, pravočasna dobava, ta pogled pa se spreminja in vse bolj širi, vključuje tudi druge vidike gospodarjenja. Pogovarjali smo se z Lucijo Glavič strokovno sodelavko za družbeno odgovornost v družbi Ekvilib Inštitut.