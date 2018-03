Trije Azijci prihajajo v Gorenje

Velenje – V Gorenju so po napovedih danes objavili odločitev o tem, koga bodo povabili k skrbnemu pregledu za morebitno odločitev o strateškem partnerstvu, in potrdilo se je, da gre za družbe z območja Azije.

»Po podrobni analizi in pregledu poslovnih in drugih elementov vseh prejetih nezavezujočih ponudb za strateško partnerstvo je Gorenje tri potencialne partnerje povabilo k skrbnemu pregledu. Vsi trije prihajajo iz Azije, so aktivni v panogi gospodinjskih aparatov in so posredovali ponudbo za prevzem večinskega deleža v podjetju, to je najmanj 50 odstotkov plus ena delnica celotnega delniškega kapitala,« so objavili na straneh Ljubljanske borze.

V Gorenju so najprej prejeli štiri nezavezujoče ponudbe, o katerih so javnost že obvestili, nato pa še eno iz Evrope in prav od družbe iz panoge gospodinjskih aparatov.

Med skrbnim pregledom bodo povabljenim družbam od 23. marca naprej zagotovili dostop do virtualne podatkovne sobe o Skupini Gorenje ter obisk izbranih lokacij Skupine, aprila še sestanke s poslovodstvom podjetja. Do 8. maja 2018 se bodo potem morale odločiti za morebitne zavezujoče ponudbe. Do takrat Gorenje v medijih ne bo komentiralo ugibanj o podrobnostih oziroma o tem, kdo so povabljene družbe, naslednje javno obvestilo o tem pa bodo objavili 15. maja.