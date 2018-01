Tudi Avstrijci bodo jedli Mlinotestove torte

Ajdovščina – Danilo Kobal je poleti na čelu Mlinotesta zamenjal Davida Nabergoja, ki je bil predsednik uprave polni dve desetletji. Ajdovsko živilsko podjetje s skoraj 60 milijoni evrov prihodkov obvladuje domači trg, a se uspešno preriva med izvoznike. Kobal, prej član uprave, napoveduje naložbe in pojasnjuje lastniško zaprtje podjetja ter posredne težave zaradi Agrokorja.



Od pričakovanj naslednje leto se vam verjetno nasmehne?

Načrtujemo dokaj pogumno, dvoštevilčno rast prihodkov tako na ravni skupine kot tudi na vseh programih. Ključno vlogo bodo odigrale naložbe, ki smo jih dokončali letos in ki jih načrtujemo prihodnje leto. Končujemo tovarno polnjenih testenin v Ajdovščini, konec januarja pa začenjamo testno proizvodnjo. Takšni proizvodnji imamo še na Hrvaškem in v Srbiji, a bomo hrvaško preselili k nam. Investicija je bila nujna, saj sicer ne bi bili več sposobni slediti proizvodnim trendom predvsem iz Italije, kljub temu da imamo daleč največje tržne deleže na Hrvaškem in pri nas. Po eni strani zaradi zahtev nizkocenovnih kupcev po daljših rokih hitro pokvarljivih izdelkov. Po drugi strani pa lepo rase premium segment polnjenih testenin, kjer kupci zahtevajo tanko testo in polnejše okuse s celimi delci polnil. Z obstoječo tehnologijo tega nismo bili sposobni narediti, nova tovarna pa bo lahko izpolnila vsa pričakovanja obeh teh zahtev trga. Naložba je vredna več kot štiri milijone evrov. Svetovni center proizvodnje polnjenih svaljkov in testenin je Verona, naša tovarna pa bo najsodobnejša vzhodno od Verone.