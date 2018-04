Tudi oškodovani slovenski kupci Volkswagnovih vozil skupinsko na sodišče

Ljubljana – Nemškim in švicarskim tožnikom koncerna Volkswagen (VW) so se v skupinski tožbi pridružili tudi slovenski. Sklad tveganega kapitala Financialright iz Hamburga je 29. marca letos proti koncernu VW vložil odškodninsko tožbo v imenu 6024 slovenskih potrošnikov, ki so pri VW kupili ali najeli vozilo iz njihovega prodajnega programa, izdelano med letoma 2007 in 2015.

Tožba je plod kampanje PreVWara, ki jo je organizirala slovenska potrošniška organizacija ZPS skupaj z omenjenim nemškim skladom. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo okoli 6500 slovenskih potrošnikov. Ti so svoje terjatve prenesli na sklad tveganega kapitala Financialright, ki se je zavezal, da bo vložil tožbo, nosil stroške postopkov in s tem tveganje. Tožbo so vložili na Okrožnem sodišču v Braunschweigu v Nemčiji, pri sojenju pa bodo upoštevali slovensko materialno pravo.

Isti sklad je lani vložil dvoje tožb zoper WV, in sicer v imenu več kot 15.000 nemških in okoli 2000 švicarskih kupcev spornih vozil.